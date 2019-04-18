Zuhal Topal'la Sofrada son puan durumu! 18 Nisan Zuhal Topal kaç puan verdi?

Zuhal Topal’la Sofrada puan durumu ve Zuhal Topal’ın kaç puan verdiği araştırılan konular arasında yer alıyor. Zuhal Topal son bölümde neler oldu? Yeni döneminde “Best of” konsepti ile eski yarışmacıları tekrar yarıştıran Zuhal Topal’la Sofrada’nın 3. gününde yarışmacı İpek Bora oldu. İpek’in menüsü eleştiri alırken, salatası ise büyük tartışma yarattı. Salata malzemelerinin çok büyük olduğundan yakından kayınvalideler, salataya özen gösterilmediği iddia etti. Günü 27 puanla kapatan İpek, rakiplerinin gerisinde yer alırken büyük ödülü alma şansı oldukça azaldı. 18 Nisan puan durumu haberimizde içerisinde sizlerle olacak.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA KİM KAÇ PUAN VERDİ? ZUHAL TOPALLA PUAN DURUMU

FOX TV’nin ekranlarında yayınlanan Zuhal Topalla Sofra’da puanlar henüz açıklanmadı. Belli olduğu takdirde haberimize eklenecektir.

17 NİSAN ZUHAL TOPAL’LA PUANLARI (FATMA HALICI’NIN PUANLARI)

Rüzgâr 3 puan

Ruhşan 6 puan

Hacer 6 puan

Şaduman 4 puan

Zuhal Topal 8 puan

TOPLAM 27 puan

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA FATMA HALICI’NIN MENÜSÜ (17 NİSAN 2019)

Soğan Çorbası

Kat Kat Kadayıf Böreği

Haydari

Tas Kapama

Çoban Salata

Şileki

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 15-19 NİSAN 2019

SEDA GÜL VE KAYINVALİDESİ RUHŞAN KAYA

Seda 21 yaşında ve düğünü için gün sayıyor. Seda hazırladığı bu mönüyle kayınvalidelerin gözüne girmeye çok kararlı. Kayınvalide Ruhsan Hanım ise gelinine sonuna kadar güveniyor ve büyük ödül bizim olacak diyor.

ELİF ÇALIŞAN VE KAYINVALİDESİ SENİHA ÇALIŞAN

Elif 30 yaşında 6 aylık evli aslen Mardinli biri birinden özel yemeklerle damakları şenlendirmeye aday. Kayınvalide çok aktif ve gelinine güvenen bir anne. Çalışan büyük ödül bizim kimse heveslenmesin diyor.

İPEK BORA VE KAYINVALİDESİ RÜZGÂR BÜYÜKTANKAYA

İpek 28 yaşında ve 2 çocuk annesi önceki hatalarından ders alan gelin bu sefer yemeklerine çok güveniyor. Kayınvalide Rüzgâr Hanım ise kahkahaları ile öne çıkan ama bir o kadar da otoriter biri. Haftaya damga vuracak isimler arasında.

FATMA HALICI VE KAYINVALİDESİ SONGÜL KAYHAN

Fatma 26 yaşında ve 4 yıllık evli. Fatma yemekleri ile mutfakta büyük bir şova hazırlanırken, Songül hanımda büyük ödüle uzanmak için hesaplar yapmakta.

YEŞİM ONAY VE KAYINVALİDESİ HACER ONAY

Yeşim 38 yaşında ve bir çocuk annesi. Aslen kabin memuru olan gelin yarışmaya oldukça iddialı bir şekilde giriş yaptı. Gelinine güvenen Hacer Hanım büyük ödül bizim kimse heveslenmesin diyor.

ŞENNUR CEBECİ VE KAYINVALİDESİ ŞADUMAN ER

Şennur Trabzonlu 26 yaşında ve 2 çocuk annesi. Karadeniz yemekleri ile lezzet şöleni hazırlamaya aday. Kaynana ve gelin büyük ödüle uzanmak için planlar yapmaya hazırlanıyor.