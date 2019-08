Zor Kazanç oyuncuları kimler? Zor Kazanç filmi konusu ne?

Zor Kazanç filmi 2 Ağustos Cuma akşamı Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Yönetmenliğini Michael Bay’in üstlendiği Zor Kazanç filmi aksiyon ve dram öğelerine içerisinde barındırıyor. Vücut geliştirme sporu yapan 3 arkadaşın bulaştığı suçları ve yaşadıkları maceraları ele alan film gerçek bir hikayeyi beyazperdeye taşıyor. İşte Zor Kazanç filmi konusu ve oyuncuları

ZOR KAZANÇ FİLMİ KONUSU

Daniel Lugo ve en yakın arkadaşı Adrian Doorbal Florida'da yaşamakta ve vücut geliştirme salonunda antrenör olarak çalışmaktadır. Her gün bir diğerinin aynı olan bir hayat süren ikili, spor salonundaki sinir bozucu düzenden ve düşük maaşlarından usanmıştır. Kendi Amerikan Rüyaları’nın peşinden gitmeye karar veren ekip, hali hazırda suçlu olduklarına inandıkları zengin bir müşterilerini kaçırıp, işleri de kılıfına uydurarak zengin olmanın planını kurarlar. Hapisten henüz çıkan Paul Doyle'un da yardımlarıyla işe atılırlar. Ama ters giden tesadüfler sonucu, işler sarpa sarar.

Yönetmenliğini Michael Bay'in üstlendiği filmin başrollerini Mark Wahlberg, Anthony Mackie’nin ve Dwayne Johnson paylaşıyor. Kadrosunda Rebel Wilson, Ed Harris ve Rob Corddry gibi isimleri de barındıran kara komedi-aksiyon türündeki film, gerçek bir hikayeden uyarlandı.

ZOR KAZANÇ OYUNCULARI

Mark Wahlberg

Dwayne Johnson

Ed Harris

Anthony Mackie

Tony Shalhoub

Rob Corddry

Ken Jeong

Bar Paly

MARK WAHLBERG KİMDİR?

5 Haziran 1971 ABD, Massachusetts doğumlu oyuncunun tam adı Mark Robert Michael Wahlberg’dir.14 yaşına kadar eğitimine Copley Square lisesinde devam eden Mark Wahlberg’in 9 kardeşi vardır. Küçük suçlar işleyen Mark hayatına yön vermeye karar verip vücut geliştirmeye başladı.Geçici olarak birkaç işte çalıştı sonra abisiyle beraber “New Kids on the Block” adlı müzik grubuna katılan Mark, daha sonra da “Marky Mark and the Funky Bunch” müzik grubunu kurdu.

Calvin Klein iç çamaşırları reklamlarında oynadıktan sonra sinema sektörüne “Renaissance Man” adlı film ile giriş yaptı. Fakat en önemli çıkışını Paul Thomas Anderson'ın Boogie Nights filminde yapan Mark Wahlberg, George Clooney ile birlikte Three Kings ile geleceğinin parlak olduğunu netleştirdi. Ünlü bilgisayar oyunu Max Payne’in film versiyonunda Max Payne’i canlandırarak büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Departed ve The Fighter filmlerindeki performansıyla Oscar'a aday gösterilen ünlü oyuncu model Rhea Durham ile evli ve 3 çocuğu sahibi...

DWAYNE JOHNSON KİMDİR?

2 Mayıs 1972 tarihinde Kaliforniya’da doğan Dwayne Johnson’ın annesi Ata Johnson, babası Rocky Johnson’dur. Güreşteki lakabı “The Rock” olan Dwayne Johnson Lise yıllarında da Miami'de Amerikan Futbolu ile ilgilendi. 1991 yılında Miami Hurricane'in as takımında savunma oyuncusu olarak oynadı. Miami Üniversitesi'nin Psikoloji bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra güreş kariyerinde önemli yerlere geldi. Toplamda 16 kez şampiyon olan Dwayne Johnson 2002 yılından sonra film çekimleri için güreş arenasını yavaş yavaş terk etti.

2004 yılında WWE ile kontratının bittiğini duyurdu ve film kariyerine ağırlık verdi. Akrep Kral (2002) ile yakaladığı çıkışı, Kıyamet Öyküleri, Sihirli Dağ gibi sürdüren Johnson Hızlı ve Öfkeli 5'te Vin Diesel ve Paul Walker ile başrolleri paylaştı. G.I. Joe: Misilleme, Muhbir ve Zor Kazanç ve Herkül: Özgürlük Savasçısı, San Andreas Fayı filmlerinde karşımıza çıkan Dwayne Johnson Hızlı ve Öfkeli serisinin de çekirdek kadrosuna yerleşti...