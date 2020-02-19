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  3. Zemheri dizisinin 6. bölümünde neler olacak? Aliye'ye büyük şok...

Zemheri dizisinin 6. bölümünde neler olacak? Aliye'ye büyük şok...

Zemheri dizisinin 6. bölümünde neler olacak" Aliye'ye büyük şok...

Zemheri dizisinin merakla beklenen 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV’de ekranlara gelen ve kısa sürede izleyici tarafından sevilen Zemheri dizisi yeni bölümünde büyük hesaplaşmaları beraberinde getirecek. Aliye, Firuze’nin Demirkan Holding’de işe başlamasıyla nasıl yüzleşecek? İşte yeni bölümden kareler…

Zemheri dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00’de izleyiciyle buluşacak. Zemheri’nin yeni bölümünde Firuze, Ayaz’ın gerçekleri söylemesi için baskı yaparken Ertan, Ayaz’ın Firuze’deki yerini sorgulayacak. Sevda’nın eve gelmesine tepki gösteren Aliye’ye, Sevda'nın hamile olduğunu öğrenince ikinci bir şok yaşayacak. Yeni bölümden sıcak kareler…

ZEMHERİ’NİN 6. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Dizinin yeni bölümünde Firuze’nin Ertan ile olan ilişkisi büyük bir dönemecin eşiğinden dönüyor. Firuze, Ertan’ın kendisine beslediği duygularla karşı karşıya kalıyor. Firuze, Ertan’ın geçmişini bilmeden babasını kurtarmak için önemli bir plan yapıyor.

Firuze’nin annesi Aliye ise kızının Demirkan Holding’de işe başlamış olduğu gerçeğiyle yüzleşmeye çalışırken oğlunun sevgilini Sevda’nın eve gelişiyle mücadele ediyor.


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