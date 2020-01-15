Zemheri dizisi nerede çekiliyor? Zemheri Beykoz Eski Kundura Fabrikası nerede?

Zemheri dizisi nerede çekiliyor? merak ediliyor. Show Tv'nin yeni dizisi Zemheri ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. İzleyiciler dizinin konusu ve oyuncu kadrosunun yanı sıra dizinin nerede çekildiğini de araştırıyor. Dizinin başrollerinde Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan yer alıyor. Aşkın ve adaletin büyüklüğünün sorgulanacağı Zemheri, Resurrection adlı Kore dizisinden uyarlama olarak ekranlara gelecek.

ZEMHERİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Zemheri dizisi İstanbul’un çeşitli yerlerinde çekiliyor. Çekim için en çok kullanılan alan ise Beykoz’da bulunan eski kundura fabrikası.

ESKİ KUNDURA FABRİKASI NEREDE?

Zemheri dahil bir çok önemli dizi ve film projesinin de çekildiği bir alan olan Eski Kundura Fabrikası, Beykoz'da yer alıyor. Fabrika, Yalıköy, Çayır Caddesi üzerinde bulunuyor.

İstanbul’un en kıymetli sahillerinden birinde 1800’lü yılların başında kurulan Beykoz Debağat ve Kundura Fabrikaları, deri imalatının küçük imalatçıdan, ön-sanayi üretimi denebilecek düzeye geçişinin temsilidir. Yaklaşık 180 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş olan bu tesis, Osmanlı ordusunun ayakkabı ihtiyacını karşılamak üzere faaliyete geçirilmiştir. Zamanla vatandaş için de ayakkabı üretmeye başlayan fabrikanın, 1877 yılında düzenlenen Viyana Uluslararası Fuarı’nda kazandığı bir de altın madalya vardır.

Fabrika, cumhuriyetin kurulması akabinde 1933 yılında Sümerbank Deri ve Kundura Sanayi ismini alarak üretime devam etti. Kalabalık işçi nüfusu için cazibe merkezi haline gelen bu alana yıllar içinde daha fazla yapı eklenmiş ve platform bugünkü girift yapısına ulaşmıştır.

ZEMHERİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Firuze ve Ayaz… İki güzel yürek, iki aile yükü taşıyan çocuk. Kaderin bir araya getirdiği yollarını saf, tertemiz aşklarıyla döşemektir tek dertleri. Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlarlar. Tüm bu zorlukların içinde küçücük, kendilerine ait bir geleceğin umudunu yeşerttiler. Ta ki kader fikrini değiştirip yolundan dönene kadar…

Ayaz öyle bir yol ayrımında kalır ki; merkezinde Firuze'nin taht kurduğu hayatından, hayallerinden, geleceğinden vazgeçmek zorunda kalır. Kalbini istemese de Berrak'a teslim eder. Bu feda annesi uğrunadır. Ancak arkasında acı ve hayal kırıklığı içinde bıraktığı Firuze'nin yüreği taşlaşır. İlk ve son defa inanmıştır, artık kalbinin kapıları inanmaya sonsuza dek kapalıdır.