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  3. Zemheri 7. son bölüm izleme linki! Zemheri 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zemheri 7. son bölüm izleme linki! Zemheri 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zemheri 7. son bölüm izleme linki! Zemheri 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı"

Zemheri yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak edip aratılıyor. Show Tv’nin sevilen dizisi Zemheri konusu çarşamba akşamı izlenen diziler arasındaki yerini almayı başardı. Dizinin 26 Şubat Çarşamba günü yayınlanan 7. bölümünde Firuze henüz babasının kurtulmasına sevinmeye fırsat bile bulamadan kendisini Elvan’ın özgürlüğü için yeni bir mücadelenin başlangıcında bulur. Üstelik önündeki engel yine Ertan’dır. Zemheri 8. yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Alperen Durmaz, Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse’nin paylaştığı Zemheri 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. “Zemheri 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu da son bölümün bitmesi üzerine izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Dizinin 7. son bölümünde Ayaz, Firuze’yle önlerindeki bütün engellerin kalktığını düşünmekte ve gelecekle ilgili masum hayaller kurmaktadır. Ancak Ertan yüzünden yolları yine beklemedikleri bir yöne doğru ilerlemektedir. Zemheri yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

ZEMHERİ 7. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ZEMHERİ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Firuze henüz babasının kurtulmasına sevinmeye fırsat bile bulamadan kendisini Elvan’ın özgürlüğü için yeni bir mücadelenin başlangıcında bulur. Üstelik önündeki engel yine Ertan’dır.  Ayaz ise hiçbir şeyden habersiz Firuze için endişelenmektedir ancak eli kolu bağlıdır.

Safiye yaptığı seçimin bedelini ödemeye başlamıştır. Bu durum Ayaz ve Berrak’ı geri dönüşsüz bir yola sokmak üzeredir. Ancak Berrak asla vazgeçmeye niyetli değildir. Ayaz’ı kaybetmemek için yeni bir planın peşindedir. 

Ayaz, Firuze’yle önlerindeki bütün engellerin kalktığını düşünmekte ve gelecekle ilgili masum hayaller kurmaktadır. Ancak Ertan yüzünden yolları yine beklemedikleri bir yöne doğru ilerlemektedir, üstelik bu sefer öncekinden de acımasız bir biçimde.

ZEMHERİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ZEMHERİ OYUNCULARI

Ayça Ayşin Turan – Firuze

Alperen Duymaz – Ayaz

Caner Cindoruk – Ertan

Hazal Filiz Küçükköse – Berrak

Emir Çubukçu – Faruk

Nihal Koldaş – Safiye

Müfit Kayacan – Yaşar

Lila Gürmen – İclal

Şebnem Dönmez – Mehveş

Zerrin Tekindor - Aliye

 

 


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