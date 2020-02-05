Zemheri 4. bölüm izleme linki! Zemheri 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv’nin yeni dizisi Zemheri yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Zemheri 5. yeni bölüm fragmanı da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Son bölümde Firuze, Ayaz’ın neden sözünü tutmadığını deliler gibi merak etmektedir. Ayaz’ın konuşması ve alacağı cevaplar Ertan’la gideceği yemek konusunda son kararı vermesine yardımcı olacaktır. Firuze Ayaz’ın karşısına çıkar ve hesap sorar. Zemheri yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ZEMHERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ZEMHERİ 4. BÖLÜM ÖZETİ

Safiye’nin özgürlüğü, Yaşar’ın tutsaklığı devam edecektir. Ayaz annesini kurtarmış olsa da masum bir insanın hapiste kalmasına engel olmadığı ve Firuze’ye verdiği sözü tutamadığı için büyük bir vicdan azabı ve öfke içindedir. Ertan’la büyük bir hesaplaşma yaşar.

Firuze’nin Ayaz’a olan öfkesi bin kat artmıştır. Babasını kurtarmak için kendinden başka güvenecek kimsesi kalmamıştır. İşini geri alabilmek için Ertan’ın verdiği süre dolmak üzeredir. Ayaz ise Firuze’nin babasını kurtarmak amacıyla orda olduğunu anlamıştır. Bu yolda tek umudu da holdingde kalmaktır. Ayaz Firuze’nin bu umudunu da elinden almak istemez ve ona yardım etmeye karar verir.

Ayaz’la bağlarını güçlendirmek için annesine yakın olması gerektiğine karar veren Berrak’ın hedefinde Safiye vardır. İlişkilerini ilerletmek için Safiye’ye evlendikten sonra oturmak istedikleri evlerini göstermek ister. Safiye’nin katıldığı bu ev gezisine Firuze de gitmek zorunda kalır. Hep bir yuva hayali kurduğu Ayaz’ın başka bir kadınla kurduğu ve gerçekleştirmek üzere olduğu düşlere yüreği yanarak şahitlik eder. Bütün bunlar olurken Safiye, Ayaz ve Firuze’den şüphelenir.

ZEMHERİ OYUNCULARI

Ayça Ayşin Turan – Firuze

Alperen Duymaz – Ayaz

Caner Cindoruk – Ertan

Hazal Filiz Küçükköse – Berrak

Emir Çubukçu – Faruk

Nihal Koldaş – Safiye

Müfit Kayacan – Yaşar

Lila Gürmen – İclal

Şebnem Dönmez – Mehveş

Zerrin Tekindor - Aliye