Zemheri 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zemheri 2. bölüm izleme linki...
Ekranların yeni dizisi Zemheri 22 Ocak Çarşamba akşamı 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alperen Duymaz’ın paylaştığı Zemheri dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Show Tv ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümünde Ayaz da Firuze’yi karşısında görmeyi beklememektedir, aklında bir sürü soruyla onun karşısına çıkar. Bu hesaplaşma ikisi için de çok zorlu olacaktır. Peki, Zemheri 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…
Zemheri 3. bölüm fragmanı son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan Zemheri 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse gibi isimlerin yer aldığı dizi izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Son bölümde Firuze babasını kurtaracak görüntülerin peşine düşer. Sonucunda ulaştığı gerçek kalbinin bir kez daha derinden yaralanmasına sebep olur. Zemheri yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde…
ZEMHERİ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
ZEMHERİ 2. BÖLÜM ÖZETİ
Firuze babasını kurtarmak için girdiği yolda aynı anda Ayaz’la da sınanacağını anladığı anda büyük bir şok yaşar.
Ayaz da Firuze’yi karşısında görmeyi beklememektedir, aklında bir sürü soruyla onun karşısına çıkar. Bu hesaplaşma ikisi için de çok zorlu olacaktır.
Ertan bir yandan kazanın suçunu üzerinden atmak için hamlelerini büyütürken, bir yandan da Firuze’yi sınar. Berrak Ayaz’la gelecek planlarını netleştirmek niyetindedir ancak ailesinin önüne çıkardığı sorunlarla uğraşmak zorunda kalır. Aliye Faruk’un izini sürüp onun nerede olduğunu anladığında, öğrendiği gerçek onun için büyük bir yıkım olur.
Firuze babasını kurtaracak görüntülerin peşine düşer. Sonucunda ulaştığı gerçek kalbinin bir kez daha derinden yaralanmasına sebep olur. Üstelik Ayaz da Firuze’yle ilgili aklındaki sorularına cevap ararken yaşayacağı büyük acıdan habersizdir.
ZEMHERİ 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ZEMHERİ OYUNCULARI
Ayça Ayşin Turan – Firuze
Alperen Duymaz – Ayaz
Caner Cindoruk – Ertan
Hazal Filiz Küçükköse – Berrak
Emir Çubukçu – Faruk
Nihal Koldaş – Safiye
Müfit Kayacan – Yaşar
Lila Gürmen – İclal
Şebnem Dönmez – Mehveş
Zerrin Tekindor - Aliye