Zemheri 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zemheri 2. bölüm izleme linki...

Zemheri 3. bölüm fragmanı son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan Zemheri 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse gibi isimlerin yer aldığı dizi izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Son bölümde Firuze babasını kurtaracak görüntülerin peşine düşer. Sonucunda ulaştığı gerçek kalbinin bir kez daha derinden yaralanmasına sebep olur. Zemheri yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde…

ZEMHERİ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ZEMHERİ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Firuze babasını kurtarmak için girdiği yolda aynı anda Ayaz’la da sınanacağını anladığı anda büyük bir şok yaşar.

Ayaz da Firuze’yi karşısında görmeyi beklememektedir, aklında bir sürü soruyla onun karşısına çıkar. Bu hesaplaşma ikisi için de çok zorlu olacaktır.

Ertan bir yandan kazanın suçunu üzerinden atmak için hamlelerini büyütürken, bir yandan da Firuze’yi sınar. Berrak Ayaz’la gelecek planlarını netleştirmek niyetindedir ancak ailesinin önüne çıkardığı sorunlarla uğraşmak zorunda kalır. Aliye Faruk’un izini sürüp onun nerede olduğunu anladığında, öğrendiği gerçek onun için büyük bir yıkım olur.

Firuze babasını kurtaracak görüntülerin peşine düşer. Sonucunda ulaştığı gerçek kalbinin bir kez daha derinden yaralanmasına sebep olur. Üstelik Ayaz da Firuze’yle ilgili aklındaki sorularına cevap ararken yaşayacağı büyük acıdan habersizdir.

ZEMHERİ OYUNCULARI

Ayça Ayşin Turan – Firuze

Alperen Duymaz – Ayaz

Caner Cindoruk – Ertan

Hazal Filiz Küçükköse – Berrak

Emir Çubukçu – Faruk

Nihal Koldaş – Safiye

Müfit Kayacan – Yaşar

Lila Gürmen – İclal

Şebnem Dönmez – Mehveş

Zerrin Tekindor - Aliye