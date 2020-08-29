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  3. Zamanda Kıvrılma (A Wrinkle In Time) filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Tv'de ilk kez yayınlanıyor!
29 Ağustos 2020 Cumartesi 19:34 | Son Güncelleme:

Zamanda Kıvrılma (A Wrinkle In Time) filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Tv'de ilk kez yayınlanıyor!

Zamanda Kıvrılma (A Wrinkle In Time) filmi konusu ne, oyuncuları kimler" Tv'de ilk kez yayınlanıyor!

Zamanda Kıvrılma filmi 29 Ağustos Cumartesi günü Atv ekranlarında Tv'de ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon ve Mindy Kaling gibi isimler yer alırken yönetmen koltuğunda Ava DuVernay oturuyor. 2018 yılında vizyona giren film fantastik öğeleriyle izleyenleri ekran başına kilitliyor. Peki, Zamanda Kıvrılma filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

29 Ağustos Cumartesi günü televizyonda ilk kez yayınlanan Zamanda Kıvrılma filmi oyuncular ve konusu ile izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Macera ve fantastik filmi sevenlerin dikkatini çeken A Wrinkle In Time filmi oyuncu kadrosunda Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon ve Mindy Kaling yer alıyor. İşte Zamanda Kıvrılma filmi konusu ve oyuncuları...

ZAMANDA KIVRILMA (A WRINKLE IN TIME)KONUSU NEDİR?

Astrofizikçi bilim adamı Alexander Murry (Chris Pine), zaman ve boyutlarla ilgili birçok önemli çalışmaya imza attığı sırada bir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Birçok kişi Murry'nin öldüğünü düşünmektedir, ancak kızı Meg (Storm Reid) ve eşi Kate (Gugu Mbatha-Raw) başka bir boyuta geçmiş olabileceğine inanmaya devam etmektedir. Bir gün Meg'in erkek kardeşi Charles (Deric McCabe), Bn. Hangi, Bn. Neydi ve Bn. Kim adlarında 3 tuhaf kadınla tanışmalarını sağlar. Onlar da Alexander'ın hayatta olduğuna inanmaktadır. Meg, Charles ve Meg'in arkadaşı Calvin (Levi Miller), hayallerine sığmayacak bir dünyaya yolculuk ederek karanlık güçlerle savaşırlar.

ZAMANDA KIVRILMA OYUNCULARI

Storm Reid Rolü : Meg Murry

Oprah Winfrey Rolü : Mrs. Which

Reese Witherspoon Rolü : Mrs. Whatsit

Mindy Kaling Rolü : Mrs. Who

Chris Pine Rolü : Mr. Alex Murry

Gugu Mbatha-Raw Rolü : Dr. Kate Murry

Zach Galifianakis Rolü : The Happy Medium

Michael Peña Rolü : Red

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