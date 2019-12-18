Zaman Makinesi 1973 filmi nerede çekildi? Zaman Makinesi 1973 filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Zaman Makinesi 1973 filmi Show Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Gürgen Öz, Seda Bakan, Damla Cangül gibi isimler yer alıyor. Lüks bir arabası, lüks bir evi ve lüks bir hayatı olan Tolga, hayatı boyunca hiç çalışmamış, zengin, şımarık ve kendini beğenmiş bir adamdır. Zaman Makinesi 1973 filminde Tolga’nın günümüzden geçmişe gidişini ve 1973 senesinde başına gelen olayları anlatıyor. İşte Zaman Makinesi 1973 filmi konusu ve oyuncuları

ZAMAN MAKİNESİ 1973 FİLMİ KONUSU NE?

Hayatta isteyebileceği her şeyi çalışmaksızın elde etmiş olan Tolga, gamsız bir hayat sürmektedir. Babası Ali Rıza ölünce, miras bıraktığı onca şeyden Tolga'ya kala kala bir Anadol STC 16 kalmıştır. duruma anlam verememenin yanında epey de sinirlenmiştir. Ancak öfkeyle gaza bastığında birden havaya yükselir ve göğe çıkar. Bir plaja iniş yaptıktan sonra arabayı tamire götürür fakat insanlar giyiminden konuşmasına kadar yaptığı her şeyi garip karşılamaktadır. Tamir parası konusunda ustayla anlaşamaz. Usta bunun üzerine kendisine yanında çalışmayı teklif eder. Tolga'ya da her şey tuhaf gelmeye başlamıştır ki o sırada bir şey fark eder: Artık bulunduğu yılda değildir! 1973 yazına arabayla iniş yapmıştır. Yersiz yurtsuz ve parasız kalan Tolga'ya acıyan Çiko onunla ilgilenip onu kollamaya başlar. 1973 yılının nostaljisinin yaşamanın yanında Tolga, tanıdığı insanlarla ve yaşadıklarıyla o yaşına kadar almadığı bir hayat dersi de alacaktır.

ZAMAN MAKİNESİ 1973 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Zaman Makinesi 1973 filmi çekimleri yönetmen Aram Gülyüz’ün açıklamalarına göre; en çok Heybeliada’da gerçekleştirilmiş. Bunun haricinde bazı tamirhane sahneleri ise Riva’da, plaj sahneleri Florya Menekşe Sahili’nde çekilmiş.

ZAMAN MAKİNESİ 1973 OYUNCULARI

Zaman Makinesi 1973 filmi oyuncu kadrosunda; Gürgen Öz, Seda Bakan, Damla Cangül, Ali Rıza Tanyeli, Esvet Şahin, Ferdi Sancar, Ali Yoğurtçuoğlu ve Mustafa Uzunyılmaz yer alıyor.