Zalim İstanbul yeni sezonda neler oldu? Zalim İstanbul 10. son bölüm özeti

Zalim İstanbul yeni sezonda neler oldu? Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay gibi isimlerin yer aldığı Zalim İstanbul dizisi 2. sezonuyla ekranlara geri döndü. Dizinin 10. bölümünde Cemre, Nedim'in yaşadıklarına daha fazla dayanamaz ve tam düğün eğlencesinin olduğu akşam onu kaçırır. Gerçek ortaya çıktığı sırada konakta ortalık karışır. Agah Bey, bu duruma çok öfkelenir. Güvendiği Cemre'nin böyle bir hareket yapmasından dolayı çok şaşkındır. Seher de aynı şaşkınlığı yaşamaktadır. Haberimiz içerisinden Zalim İstanbul 10. son bölüm özetine ulaşabilirsiniz

ZALİM İSTANBUL 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemre, Nedim'in yaşadıklarına daha fazla dayanamaz ve tam düğün eğlencesinin olduğu akşam onu kaçırır. Gerçek ortaya çıktığı sırada konakta ortalık karışır. Agah Bey, bu duruma çok öfkelenir. Güvendiği Cemre'nin böyle bir hareket yapmasından dolayı çok şaşkındır. Seher de aynı şaşkınlığı yaşamaktadır. Agah bu durumdan dolayı onu suçlar. Cemre'ye ulaşmasını ve işin sonu kötü olmadan Nedim'in konağa getirmesini şart koşar.

Cemre ve Nedim ise, kaçmanın verdiği mutlulukla geride bıraktıklarını bir an olsun unutmak isterler. Nedim, acı çektiği konaktan uzaklaşmanın huzurunu yaşarken Cemre, Agah ve Şeniz'in kendilerini bulabilecek güçte insanlar olmasının verdiği huzursuzluğu yaşar. Yine de Nedim iyileşmeden kaçmayı sürdüreceğini düşünmektedir.

Ceren bu duruma öfkelenen insanlardan birisidir. Konaktaki gücünü elinde tutması Nedim'in yanında olmasıyla doğru orantılı olduğunu bilir. Bu yüzden annesi Seher'i sürekli rahatsız eder.

Şeniz endişelidir. Nedim'in ayaklanıp konağa gelmesi onun sonunu hazırlayacak bir durumdur. Cenk'in yaşanan bu kaçma olayına karşı vurdum duymaz oluşu onu sinirlendirir. Geçmişin sırrının ortaya çıkacağını oğlu Cenk'e anlattığı sırada kulak misafiri olan bir başkası daha vardır...

ZALİM İSTANBUL KONUSU

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Ceren), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Neriman), Gamze Demirbilek (Nurten)