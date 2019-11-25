Zalim İstanbul Nedim kimdir, değişti mi? Berker Güven kaç yaşında?

Zalim İstanbul oyuncularından Nedim’in kim olduğu merak ediliyor. Berker Güven kimdir, kaç yaşında? Zalim İstanbul’da çocukluk döneminde çatıdan düşüp felç geçiren Nedim karakterine Berker Güven hayat veriyor. Başarılı oyuncunun canlandırdığı karakterin sağlığına kavuşmasının ardından “Nedim değişti mi?” sorusu araştırılmaya başlandı. Dizinin başından beri aynı ismin canlandırdığı Nedim karakteri ve Berker Güven ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

ZALİM İSTANBUL NEDİM KİMDİR?

Agah Bey’in vefat eden abisinin oğlu. Çocukluk döneminde hala gizemini koruyan bir kaza ile çatıdan düşüp felç geçirmiştir. Amcası, Nedim’in geçirdiği kazadan dolayı hep kendini suçlamış ve abisinin emanetini gözünden ayırmamaya yemin etmiştir. Nedim tekerlekli sandalyeye muhtaç halde yaşarken amcası dışında destekçisi olmamıştır. Zaman zaman düzelme belirtileri gösterse de yine akıl almaz bir şekilde sağlık durumu gerilemiştir. Nedimin düzelme belirtilerinden rahatsız olanlar, Nedim’ in şahit olduklarını da hatırlamaması için de elinden geleni yapacaktır.

BERKER GÜVEN KİMDİR?

Berker Güven, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu olan Berker Güven, adını ilk olarak Tiyatro sahnesinde duyurmuştur. Bir Tiyatro'da sahnelenen "Yen" adlı oyunda yardımcı erkek oyuncu rolünde yer alan Berker Güven, bu rolü ile ödül almıştır.

Berker Güven, 2017 yılında rol aldığı Babam filminde üstün bir oyunculuk performansı göstermiş, zor bir rolün üstesinden başarılı bir şekilde gelmiştir.

Başarılı ve genç oyuncu Berker Güven Kanal D dizisi olan Vatanım Sensin’de Filipos’un oğlu, Leon’un kuzeni Aleksi karakteri ile konuşuldu. Şimdi de Kanal D’nin yeni dizisi Zalim İstanbul’da Nedim karakterine hayat veriyor.

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü almıştır.