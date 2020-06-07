Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı izleme linki!

Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? 2019 yılından yayın hayatına başlayan dizinin yeni bölümü merak ediliyor. Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana gelen dizide Deniz Uğur, Seher Yılmaz karakterine hayat verirken Mine Tugay, Şeniz Karaçay’ı canlandırıyor. Koronavirüs salgını sonrası araya giren dizlerden biri olan Zalim İstanbul izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zalim İstanbul yeni bölümü 8 Haziran 2020 Pazartesi akşamı saat 20:15’de ekranlarda olacak.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bebeğine türlü zorluklar sonunda kavuşan Ceren için olaylar durulmamaktadır. Mutluluğa kavuştuğunu düşünen Ceren için işler onun umduğu gibi gitmez. Çünkü Agah'ın bebek için planları vardır ve Ceren ile daha fazla yüz yüze gelmek istememektedir. Ceren'i evden apar topar atan Agah bu durumun sonuçlarına katlanacaktır. Cenk ise Ceren'i korumak namına herhangi bir hamlede bulunmaz. Öfkesini bastıramayan Ceren'in bebeği de elinden gittikten sonra kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Agah ve Cenk için intikam yemini eder. Ceren neler yapacak?