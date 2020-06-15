Zalim İstanbul 38. son bölüm izleme linki! Zalim İstanbul 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların vazgeçilmez dizisi Zalim İstanbul yeniden izleyici karşısına çıkarken bir yandan da final yapmaya hazırlanıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisi koronavirüs nedeniyle verdiği aranın ardından izleyicilerine geri döndü. Dizinin 38. bölümünde Agah Bey gerçekleri öğrenmenin ardından hayatını kaybediyor. Cenk ve Nedim’in kardeşlikleri ise hiç beklenmedik kararlar alınmasına neden oluyor. İşte Zalim İstanbul 39. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...



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ZALİM İSTANBUL 38. BÖLÜM ÖZETİ

Agah’ın kalbi Cenk’in kendi oğlu olmamasına dayanamaz ve hayatını kaybeder. Nedim Cemre’nin gerçeği bildiği halde saklıyor olmasını bir türlü affedemez. Cemre, Özge ile konuştuktan sonra duygularını sorgulamaya başlar ve bir karar alır. Aldığı kararı muhatabına açıklar ancak sebebini bilmediği bir engelle karşı karşıya kalıp, reddedilir.

Cenk ve Nedim’in kardeşlikleri ise yepyeni bir durumla sınanmaktadır. Bu yeni durum ikisinin de istemediği kararlar almasına sebep olur.

Aldıkları kararlar Ceren ve Cemre’nin hayatlarını da etkileyecektir. Ceren ise Agah’ın ölümünden sonra köşke geri döner. Döndüğü gece öğrendiği sır köşkün temellerini yerinden oynatacak olaylara sebep olacaktır.

ZALİM İSTANBUL 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.