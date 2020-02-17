Zalim İstanbul 31. son bölüm izleme linki! Zalim İstanbul 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zalim İstanbul 17 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan bölümle izleyenleri ekran başına kilitledi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul 31. bölümünde Agah, Cemre’yi kaçıranları yakalatmıştır. Adamları sorguya çekerken okların Şeniz’i göstermesi an meselesidir. Öte yandan Cemre, Cenk ve Nedim’in kardeş olduğu gerçeğini ikisine de söylemeye kararlıdır. Şeniz, Cemre’nin hiç beklemediği anda onu sevdikleriyle vurmaya hazırlanmaktadır. Zalim İstanbul 32. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL 31. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cenk ve Cemre hayatta kalabilmek için direnirken, Cenk son anlarında Cemre’ye gerçekleri itiraf eder. Nedim’in son anda gelen kahramanca hamlesi ise, hem Cenk hem de Cemre için ikinci bir şans doğurur.

Agah, Cemre’yi kaçıranları yakalatmıştır. Adamları sorguya çekerken okların Şeniz’i göstermesi an meselesidir. Öte yandan Cemre, Cenk ve Nedim’in kardeş olduğu gerçeğini ikisine de söylemeye kararlıdır. Şeniz, Cemre’nin hiç beklemediği anda onu sevdikleriyle vurmaya hazırlanmaktadır. Cenk ise, Cemre’yi bir kez daha kaybetmemeye kararlıdır ve Cemre'yi şaşkına çevirecek bir hazırlık içindedir.

Bütün bunlar olurken Ceren, üstündeki baskıya daha fazla dayanamaz ve ablasına bebeği hakkında gerçekleri söylemek için harekete geçer.

Oya ise, büyük planını adım adım kurmaktadır. Ufukta, köşkte yaşamaya başlayacak olan gizemli bir misafir görünür.

ZALİM İSTANBUL 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ZALİM İSTANBUL KONUSU

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Ceren), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Neriman), Gamze Demirbilek (Nurten)