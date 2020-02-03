Zalim İstanbul 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 29. son bölüm izleme linki!

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Zalim İstanbul dizisi 3 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan bölümle izleyenleri ekran başına kilitledi. 29. bölümde Cenk'in Nedim'e karşı gittikçe yükselen öfkesi etrafındakileri de kasıp kavurur. Ancak ortaya çıkacak olan gerçek Cenk ve Nedim dahil herkesin hayatını onarılamaz bir şekilde değiştirecektir. Zalim İstanbul 30. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ZALİM İSTANBUL 29. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nedim, kasten yaralama suçuyla yargılandığı mahkemeden Şeniz’in ifadesi ile ceza almadan kurtulur. Nedim mahkemeden çıkar çıkmaz intikama giden yolda çok daha sağlam ve emin adımlarla ilerlemeye devam eder. Cemre, Cenk ve Nedim’in kardeş olduğunu eline geçen DNA raporu ile öğrenir. Nedim’in intikam yolunda gözünü karartması ve tüm aileye savaş açması, Cenk’i çileden çıkarır.

Cemre iki kardeş arasındaki giderek dozu artan düşmanlığı gördükçe bir karar alacaktır. Bu arada Şeniz, sinsi planlarına bir yenisini daha eklemek üzeredir.

ZALİM İSTANBUL KONUSU

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Ceren), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Neriman), Gamze Demirbilek (Nurten)