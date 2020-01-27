Zalim İstanbul 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 28. son bölüm izleme linki!

Kanal D’nin sevilen dizisi Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yoğun ilgi görüyor. Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Bahar Şahin ve Berker Güven gibi isimlerin yer aldığı Zalim İstanbul dizisi konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son bölümde Nedim, Şeniz'i öldürmekle suçlanır. Agah, nezarethaneye alınan Nedim ile konuşmaya gider. Ona bunu yaptıysa söylemesini rica eder. Ancak Nedim tüm sert tavrıyla Agah'ın karşısında durur. Peki, Zalim İstanbul 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZALİM İSTANBUL 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ZALİM İSTANBUL 28. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nedim sorguya alınıyor!

Nedim, Şeniz'i öldürmekle suçlanır. Agah, nezarethaneye alınan Nedim ile konuşmaya gider. Ona bunu yaptıysa söylemesini rica eder. Ancak Nedim tüm sert tavrıyla Agah'ın karşısında durur.

Damla ve Cenk annelerinin ölümünden Nedim'i sorumlu tutmaktadır. Agah'a karşı cephe alırlar. Cemre ise sonuna kadar Nedim'i savunur. Nedim'in bilerek böyle bir şey yapmayacağına emindir.

Ceren ise Nedim’e elini uzatmıştır. Cemre Nedim için çırpınsa da karşısında Ceren’i bulacaktır. Mahkeme günü geldiğinde ise, mahkemeye son anda gelen kişi ile kimsenin beklemediği olacaktır.

ZALİM İSTANBUL KONUSU

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Ceren), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Neriman), Gamze Demirbilek (Nurten)