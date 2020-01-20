Zalim İstanbul 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 27. son bölüm izleme linki!

Zalim İstanbul 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisi Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Son bölümde Agah’a açılan kapılar Şeniz için sonun başlangıcı olur. Şeniz köşkten kapı dışarı edildiğinde dahi, Agah’ın öfkesi dinmek bilmez. Damla annesi için anlatılanlara inanmak istemez ve babasını da karşısına alarak annesinin peşinden gider. Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde.

ZALİM İSTANBUL 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ZALİM İSTANBUL 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şeniz'in köşkten gönderilmesi üzerine Ceren yerini güçlendirmek için harekete geçiyor!

Agah’a açılan kapılar Şeniz için sonun başlangıcı olur. Şeniz köşkten kapı dışarı edildiğinde dahi, Agah’ın öfkesi dinmek bilmez. Damla annesi için anlatılanlara inanmak istemez ve babasını da karşısına alarak annesinin peşinden gider. Agâh bundan sonra köşkte kendi adaletini sağlayacaktır.

Cenk, olanların şokunu üstünden atamamışken babasını karşısında bulur. Agah’ın, Cemre ile yaptığı konuşma ise üçünü de sarsacaktır.

Şeniz hatalarının bedelini öderken çaresizlik onu son noktasına taşıyacaktır.

ZALİM İSTANBUL KONUSU

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Ceren), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Neriman), Gamze Demirbilek (Nurten)