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  3. Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 26. son bölüm izleme linki!

Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 26. son bölüm izleme linki!

Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı" Zalim İstanbul 26. son bölüm izleme linki!

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son bölümde Cenk'in, Nedim ile ilgili anlattıkları Karaçay Ailesini derinden etkiliyor. Agah Bey, bunca zamandır olan bitenden habersiz yaşamanın şoku ile etrafındakilerden şüphe duymaya başlıyor. Agah Bey, geçmişi deşmeye karar veriyor ve ilk iş Nedim ile konuşuyor. Peki, Zalim İstanbul 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu gelecek bölümde neler olacağını merak edenler tarafından aratılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisi Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Son bölümde Cenk’in itirafı köşkün altını üstüne getirecek yolun başlangıcıdır. Herkesin korku dolu bakışları arasında silahı başına dayayan Cenk geçmişiyle hesaplaşmanın bedelini ağır ödeyecektir. Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde

ZALİM İSTANBUL 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ZALİM İSTANBUL 26. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cenk’in itirafı köşkün altını üstüne getirecek yolun başlangıcıdır. Bu itiraf Agâh’ı yıkarken, Cenk yaptıklarının cezasını kendisine kesecektir. Herkesin korku dolu bakışları arasında silahı başına dayayan Cenk geçmişiyle hesaplaşmanın bedelini ağır ödeyecektir.

Agâh oğlunun yaptığının altında ezilirken Nedim amcasının yamacından ayrılamaz. Cemre ise artık geçmişi silmeleri ve geleceğe adım atmaları için Cenk ve Nedim’in ellerini birleştirmeye kararlıdır.

Şeniz yaşananların şokunu üstünden atamadan Ceren eline geçirdiği kayıtla karşısına çıkacaktır. Şeniz’ in tüm kaleleri yıkılırken, Agâh eline geçirdiği ipin ucunu çekmeye kararlıdır. Agâh ipin ucunu yakaladığında ise öfkesi sınır tanımayacaktır.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ZALİM İSTANBUL KONUSU

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI                                     

Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar  Şahin (Ceren), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Neriman), Gamze Demirbilek (Nurten)

 

 


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