Zalim İstanbul 26. bölüm fragmanı yayında mı? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı?

Zalim İstanbul izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Zalim İstanbul 26. bölüm fragmanı yayında mı? Kanal D’de ekrana gelen dizinin son bölümünde Nedim için endişelenen ev halkı karşılarındaki manzara ile şaşkına döndü. Şeniz Nedim için kurduğu tuzağa yakalandı. Kanalın resmi internet sitesinde yeni bölümün yayınlanacağı tarih açıklandı.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Zalim İstanbul dizisinin yeni bölümü 13 Ocak’ta yayınlanacak.

ZALİM İSTANBUL 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Agah’ın kamera kayıtlarını izlemesi evdeki tüm dengeleri değiştirdi.

Nedim için endişelenen ev halkı karşılarındaki manzara ile şaşkına döndü. Şeniz Nedim için kurduğu tuzağa yakalandı.

Cemre artık bu oyunu sürdüremeyecek kadar yıprandı. Cenk’in gönüllü olarak kullanılmayı kabul etmesine de aldırış etmeden bu evliliği bitirmek üzere harekete geçti.

Ancak Agah bir adım öndeydi ve kamera kaydını izledi. Nedim’in de kaydı izlediğini ve sustuğunu öğrenmesi ise Cemre için artık son damla oldu.

Ceren’in kendine yapılanların hesabını sormak için tek şansı artık Nedim’dir. Nedim Ceren’in uzattığı ele şüphe ile yaklaştı.

Agah öğrendiklerinin şokunu atlatamadan köşkü alt üst edecek sırra doğru ilerledi.