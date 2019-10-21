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  3. Zalim İstanbul 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 15. son bölüm özeti

Zalim İstanbul 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 15. son bölüm özeti

Zalim İstanbul 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı" Zalim İstanbul 15. son bölüm özeti

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı diziyi seven bireyler tarafından merak ediliyor. Kanal D’nin başarılı yapımlarından Zalim İstanbul dizisi Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan oturuyor. Son bölümde Nedim, Agah'ın da desteğiyle yavaş yavaş iyileşmeye başlar. Nedim'in durumundaki bu gelişme herkes için farklı duygular uyandırır. Peki, Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizinin son bölümü biter bitmez aratılmaya başladı. Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul, yayınlandığı ilk günden beri dizi severler tarafından yakından takip ediliyor. Dizinin son bölümünde Ceren ve Neriman, Agâh’ın adamları tarafından hızla köşkten çıkarılırken, Cemre ve Cenk ile burun buruna gelirler. Cemre ve Cenk’e köşkün kapıları açılmıştır. Ceren nereye gittiğini dahi bilmeden köşkten çıkarılırken, Cemre ve Cenk’in eve kabul edilişinin şokunu yaşar. Haberimiz içerisinden Zalim İstanbul son bölüm özetine ulaşabilirsiniz

ZALİM İSTANBUL 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ZALİM İSTANBUL 15. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceren ve Neriman, Agâh’ın adamları tarafından hızla köşkten çıkarılırken, Cemre ve Cenk ile burun buruna gelirler. Cemre ve Cenk’e köşkün kapıları açılmıştır. Ceren nereye gittiğini dahi bilmeden köşkten çıkarılırken, Cemre ve Cenk’in eve kabul edilişinin şokunu yaşar.

Cemre ve Cenk ise, en az Ceren kadar şaşkındır. Agah’ın bu kararının altında yatan nedenleri sorgularken işin altında Şeniz olmasından şüphelenirler. Ancak, Şeniz in gündemi Cemre ve Cenk’i göremeyecek kadar doludur. Şeniz, Agah’ a hesap vermekle meşguldür.

Ceren ve Neriman getirildikleri apartman dairesinde hayatlarının şokunu yaşarlar. Agah, Seher ve Şeniz’i bir anda karşılarında gören Ceren ve Neriman için oyun bitmiştir. Artık köşkün kapıları Ceren ve Neriman’a kapatılmıştır.

Nedim’in hayatında yepyeni bir sayfa açılırken, doktordan duydukları Agah ve Nedim için büyük bir başlangıç olacaktır.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ZALİM İSTANBUL KONUSU

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI                                     

Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar  Şahin (Ceren), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Neriman), Gamze Demirbilek (Nurten)

 

 

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