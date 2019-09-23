Zalim İstanbul 12. son bölüm izle! Zalim İstanbul 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zalim İstanbul 12. son bölümde neler oldu? Pazartesi günlerinin vazgeçilmezlerinden olan Zalim İstanbul dizisi izleyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Her bölümüyle izleyenlerini ekran başına kilitleyen dizide sular durulmuyor. Cemre, Agah'ın planı ile köşkten ayrılarak Antakya'nın yolunu tutar. Cenk, suçsuz olduğunu bildiği Cemre'nin gidişine üzülmektedir. Cesurca kararlarından bir tanesini daha yapar ve onu Cemre'yi götüren arabanın önünü keser. Onu alarak kendisine ait daireye yerleştirir. Zalim İstanbul 12. son bölüm özetine ve 13. yeni bölüm fragmanına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

ZALİM İSTANBUL 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemre'nin Antakya'ya gönderilmesine kayıtsız kalamayan Cenk, yolunu kesip gönderilmesine engel olur. Cemre’nin Antakya’ya gitmediği haberi çok geçmeden Karaçay köşküne de ulaşır.

Agahtan önce haberi alan ve Cenk ile Cemre’den hesap sormaya giden Ceren’i ise beklemediği bir sürpriz karşılar.

Cemre, artık kendine yeni bir yol çizme arayışındadır. Seher, Cemre’ye kapattığı kapının vicdan azabıyla yanıp tutuşurken, Cemre’den ilk haber alan kişi Civan olur.

Cemre kendi dünyasına kapanmışken kendini yine Nedim’in yanı başında bulur. Agah ise Cemre’yi uzak tutmak için daha büyük bir önlem alma arayışına girer.

Ne yaparsa yapsın annesinin Cemre'den vazgeçmediğini gören Ceren ise, onu hayatlarından tamamen çıkarmaya kararlıdır. Seher duruma el koyar ve Ceren’in yanında tavır alır ta ki Ceren’i Nedime eziyet ederken kendi gözleri ile görene kadar.

Cenk, Cemre'nin izini bulmak için uğraşırken Şeniz, oğlunu Cemre’den o kızdan uzak tutmaya kararlıdır. Cenk ise Cemre'yi bulur ve ona beklemediği şaşırtıcı bir teklif yapar.

ZALİM İSTANBUL 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ZALİM İSTANBUL KONUSU

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Ceren), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Neriman), Gamze Demirbilek (Nurten)