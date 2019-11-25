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  3. Zahide Yetiş neden yok? Zahide Yetiş'in programı ne zaman, saat kaçta?

Zahide Yetiş neden yok? Zahide Yetiş'in programı ne zaman, saat kaçta?

Zahide Yetiş neden yok" Zahide Yetiş'in programı ne zaman, saat kaçta"

“Zahide Yetiş neden yok?” sorusu 25 Kasım’da araştırılan konular arasında yerini aldı. Zahide Yetiş’in programı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Show TV’de ekrana gelen program hafta içi her gün yayınlanıyor. Programın yayın saatinin değiştiği duyuruldu. İşte konu ile ilgili detaylar ve 25 Kasım Show TV yayın akışı….

Zahide Yetiş’in programının neden olmadığı araştırılıyor. Zahide Yetiş neden yok, ne zaman yayınlanacak? Sevilen program hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Programın izleyicileri 25 Kasım’da yayın saatinde neden ekrana gelmediğini merak ediyorlar. Zahide Yetiş'le artık izleyiciyle yeni saatinde buluşacak.

ZAHİDE YETİŞ’İN PROGRAMI NEDEN YOK?

Zahide Yetiş’in sevenleri programın yayın saatinde olmamasının nedenini araştırmaya başladılar. Zahide Yetiş'le artık izleyiciyle yeni saatinde buluşacak. Zahide Yetiş’le, bugünden itibaren saat 16’da yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

10:30 Gelin Evi

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Zahide Yetiş’le

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

00:15 Fırtına Tanrısı


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