Yusuf Yusuf filmi nerede çekildi? Yusuf Yusuf konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam saat 21:45'te Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Yusuf Yusuf filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Yusuf Yusuf filminin başrollerini Ali Sunal, Burak Satıbol, Oya Başar, Sinem Öztürk, Bülent Seyran'ın paylaşıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise koltuğunda Ersoy Güler oturuyor. Yusuf Yusuf filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

YUSUF YUSUF FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yusuf Yusuf filminin çekimleri Ankara'da gerçekleştirildi.

YUSUF YUSUF KONUSU NEDİR?

Şimdilerde Ankara'da dolmuş şoförlüğü yapan Yusuf artık tam bir modifiye tutkunudur. Bir gün yine dolmuş sürdüğü esnada papaz olan bir yolcuyu arabasına alır. Ancak bu papaz görünümlü adam, o gün Ankara'ya gelen Papa'ya suikast düzenlemek isteyen Yusuf adında bir militandır. Artık iki Yusuf bir dolmuşun içindedir ve biri can almaya çalışırken diğeri can kurtarmak için çabalayacaktır.

YUSUF YUSUF OYUNCULARI KİMLER?

Yusuf Yusuf filmi başrollerini Ali Sunal, Burak Satıbol, Oya Başar, Sinem Öztürk, Bülent Seyran'ın paylaşıyor.