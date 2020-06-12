Yusuf Yusuf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yusuf Yusuf nerede çekildi?

12 Haziran Cuma günü yayınlanan Yusuf Yusuf filmi oyuncuları ve konusu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yönetmenliğini Ersoy Güler’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Oya Başar, Ali Sunal, Sinem Öztürk ve Burak Satıbol gibi isimler yer alıyor. Filmde çocukluğundan bu yana otomobil tutkusu olan ve bir araba yarışçısı olmanın hayalleriyle yaşayan Yusuf'un hikâyesini ele alıyor. İşte Yusuf Yusu filmi konusu ve oyuncuları...



YUSUF YUSUF FİLMİ KONUSU

Film, çocukluğundan bu yana otomobil tutkusu olan ve bir araba yarışçısı olmanın hayalleriyle yaşayan Yusuf'un hikâyesini ele alıyor. Ancak şans Yusuf'a gülmez, gerçek hayat, hayalleri konusunda pek de cömert davranmaz. Şimdilerde Ankara'da dolmuş şoförlüğü yapan Yusuf artık tam bir modifiye tutkunudur. Bir gün yine dolmuş sürdüğü esnada papaz olan bir yolcuyu arabasına alır. Ancak bu papaz görünümlü adam, o gün Ankara'ya gelen Papa'ya suikast düzenlemek isteyen Yusuf adında bir militandır. Artık iki Yusuf bir dolmuşun içindedir ve biri can almaya çalışırken diğeri can kurtarmak için çabalayacaktır.

YUSUF YUSUF FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

12 Haziran Cuma günü Show Tv ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri eğlendirmeyi başaran Yusuf Yusuf filmi çekimleri Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

YUSUF YUSUF FİLMİ OYUNCULARI

Ali Sunal

Burak Satıbol

Oya Başar

Sinem Öztürk Uslu

Bülent Seyran

Yakup Yavru

Tülin Oral

Eylül Öztürk