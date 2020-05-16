Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisi oyuncuları kimler? Yunus Emre Aşkın Yolculuğu nerede çekildi?
TRT 1 ekranlarında Ramazan ayı boyunca yayınlanan Aşkın Yolculuğu Yunus Emre dizisi izleyenlerin beğenisini kazanmayı başardı. Başrollerini Gökhan Atalay ve Payidar Tüfekçioğlu'nun paylaştığı dizi 44 bölümüyle ekran başındakileri 13. yüzyıla götürüyor. Peki, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisi oyuncuları kimler? Yunus Emre Aşkın Yolculuğu nerede çekiliyor? İşte detaylar...
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisi Ramazan ayında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Oyuncu kadrosunda Gökhan Atalay, Payidar Tüfekçioğlu ve Baran Akbulut gibi isimlerin yer aldığı dizi Yunus Emre, Tabduk Emre ve Molla Kasım gibi karakterlerin hayatını ve yaşadığı olayları anlatıyor. Peki, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu oyuncuları kimler, nerede çekildi?
YUNUS EMRE AŞKIN YOLCULUĞU NEREDE ÇEKİLDİ?
Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisi çekimleri Beykoz Kunduru Fabrikası’nda gerçekleştirilmiştir. Dizi için Beykoz Kundura Fabrikası’nda 13. yüzyılın dünyası inşa edilirken, ikinci sezonda açık ve kapalı platolara 5 bin metre plato ilave edildi. 15 bin metre kare kapalı ve açık platolarda Nallıhan Çarşı ve dükkânları, medrese, dergâh, ahi ocağı, han, konak, tekke, gibi mekânlar inşa edildi. Yine dizi için 400 kostüm ve 250 başlık üretilirken, toplamda 6 bin metre kumaş kullanıldı. Döneme ait 2 bine yakın araç, gereç ve alet ise sıfırdan imal edildi.
YUNUS EMRE AŞKIN YOLCULUĞU OYUNCULARI
Yusuf Gökhan Atalay – Yunus Emre
Payidar Tüfekçioğlu – Tabduk Emre
Baran Akbulut - Molla Kasım
Ceyda Kasabalı -Zahide
Pelin Orhuner - Bacım Sultan
Mehmet Ali Kaptanlar - Candaroğlu Argun Bey
Dizide ayrıca Mehmet Çepiç, Asuman Çakır, Mehmet Önder, Murat Aydın, Mehmet Ali Tuncer, Sedat Erdiş, Fehmi Gökdeniz, Ahmet Talay, Remzi Özgüllü, Arda Kalaycı, Serhan Toksoy, Gökçe Saatçi, Eyüp Fındık, Samet Demir, Ahmet Büyükyıldız ve Alican Arıkan gibi oyuncularda yer alıyor.