Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisi oyuncuları kimler? Yunus Emre Aşkın Yolculuğu nerede çekildi?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisi Ramazan ayında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Oyuncu kadrosunda Gökhan Atalay, Payidar Tüfekçioğlu ve Baran Akbulut gibi isimlerin yer aldığı dizi Yunus Emre, Tabduk Emre ve Molla Kasım gibi karakterlerin hayatını ve yaşadığı olayları anlatıyor. Peki, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu oyuncuları kimler, nerede çekildi?



YUNUS EMRE AŞKIN YOLCULUĞU NEREDE ÇEKİLDİ?

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisi çekimleri Beykoz Kunduru Fabrikası’nda gerçekleştirilmiştir. Dizi için Beykoz Kundura Fabrikası’nda 13. yüzyılın dünyası inşa edilirken, ikinci sezonda açık ve kapalı platolara 5 bin metre plato ilave edildi. 15 bin metre kare kapalı ve açık platolarda Nallıhan Çarşı ve dükkânları, medrese, dergâh, ahi ocağı, han, konak, tekke, gibi mekânlar inşa edildi. Yine dizi için 400 kostüm ve 250 başlık üretilirken, toplamda 6 bin metre kumaş kullanıldı. Döneme ait 2 bine yakın araç, gereç ve alet ise sıfırdan imal edildi.

YUNUS EMRE AŞKIN YOLCULUĞU OYUNCULARI

Yusuf Gökhan Atalay – Yunus Emre

Payidar Tüfekçioğlu – Tabduk Emre

Baran Akbulut - Molla Kasım

Ceyda Kasabalı -Zahide

Pelin Orhuner - Bacım Sultan

Mehmet Ali Kaptanlar - Candaroğlu Argun Bey

Dizide ayrıca Mehmet Çepiç, Asuman Çakır, Mehmet Önder, Murat Aydın, Mehmet Ali Tuncer, Sedat Erdiş, Fehmi Gökdeniz, Ahmet Talay, Remzi Özgüllü, Arda Kalaycı, Serhan Toksoy, Gökçe Saatçi, Eyüp Fındık, Samet Demir, Ahmet Büyükyıldız ve Alican Arıkan gibi oyuncularda yer alıyor.