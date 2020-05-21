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Yolcu filmi televizyon ekranlarında

Yolcu filmi televizyon ekranlarında

Yolcu filminin konusu nedir? Evinden işine gidip işten eve dönmek için her gün düzenli olarak banliyö trenini kullanan sigortacı Michael McCauley (Liam Neeson), bir gün sıradan bir yolculuk esnasında Joanna adında daha önce trende görmediği bir kadınla tanışır.

Joanna (Vera Farmiga), trende bulunan ama oraya ait olmayan birini bulmasını ister, karşılığında tuvaletteki 75 bin doların sahibi olacaktır. Son durağa kadar birçok sırrı çözmek zorunda kalan Michael, artık trendeki herkesin hayatından sorumludur.

Yönetmen: Jaume Collet-Serra

Oyuncular: Liam Neeson, Vera Farmiga, Florence Pugh


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