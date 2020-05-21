Yolcu filmi televizyon ekranlarında

Joanna (Vera Farmiga), trende bulunan ama oraya ait olmayan birini bulmasını ister, karşılığında tuvaletteki 75 bin doların sahibi olacaktır. Son durağa kadar birçok sırrı çözmek zorunda kalan Michael, artık trendeki herkesin hayatından sorumludur.

Yönetmen: Jaume Collet-Serra

Oyuncular: Liam Neeson, Vera Farmiga, Florence Pugh