Yolcu filmi konusu nedir? Yolcu (The Commuter) oyuncuları kimler?
Başrollerini başarılı oyuncu Liam Neeson ve Vera Farmiga'nın üstlendiği Yolcu (The Commuter) filmi 21 Mayıs Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2018 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Jaume Collet-Serra oturuyor. Film aksiyon sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Peki, Yolcu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yolcu filmi oyuncuları ve konusu ile izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Jaume Collet-Serra yönetmenliğinde 2018 yılında vizyona giren filmin oyuncu kadrosunda Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill gibi isimler yer alıyor. Filmde düzenli olarak çalışan bir adamın tren yolculuğu sırasında başına gelen olaylar anlatılıyor. İşte (The Commuter) Yolcu filmi konusu ve oyuncuları...
YOLCU FİLMİ KONUSU
Evinden işine gidip işten eve dönmek için her gün düzenli olarak banliyö trenini kullanan sigortacı Michael McCauley (Liam Neeson), bir gün sıradan bir yolculuk esnasında Joanna adında daha önce trende görmediği bir kadınla tanışır. Joanna (Vera Farmiga), trende bulunan ama oraya ait olmayan birini bulmasını ister, karşılığında tuvaletteki 75 bin doların sahibi olacaktır. Son durağa kadar birçok sırrı çözmek zorunda kalan Michael, artık trendeki herkesin hayatından sorumludur.
YOLCU FİLMİ OYUNCULARI
Liam Neeson Rolü : Michael MacCauley
Vera Farmiga Rolü : Joanna
Patrick Wilson Rolü : Murphy
Sam Neill Rolü : Captain Hawthorne
Elizabeth McGovern Rolü : Karen MacCauley
Jonathan Banks Rolü : Walt
Florence Pugh Rolü : Gwen
Andy Nyman Rolü : Tony