Yolcu filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Yolcu Tv'de ilk kez izleyiciyle buluşuyor!
Yolcu filmi Tv’de ilk kez seyirci karşısına çıkıyor. Başrollerini başarılı oyuncu Liam Neeson ve Vera Farmiga’nın paylaştığı aksiyon ve gerilim dolu film Kanal D ekranlarında saat 20.00’de yayınlanacak. Filmin yönetmen koltuğunda Jaume Collet-Serra oturuyor. Peki, Yolcu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yolcu filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 8 Ekim Salı günü televizyonda ilk kez yayınlanan Yolcu (The Commuter) filmi oyuncu kadrosunda Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson ve Sam Neill yer alıyor. Yönetmenliğini Jaume Collet-Serra’nın üstlendiği aksiyon ve gerilim dolu film izleyenleri keyifli dakikalar yaşatıyor. Evinden işine gidip işten eve dönmek için her gün düzenli olarak banliyö trenini kullanan sigortacı Michael McCauleyi, bir gün sıradan bir yolculuk esnasında Joanna adında daha önce trende görmediği bir kadınla tanışır. Son durağa kadar birçok sırrı çözmek zorunda kalan Michael, artık trendeki herkesin hayatından sorumludur. İşte Yolcu filmi konusu ve oyuncuları
YOLCU (THE COMMUTER) FİLMİ KONUSU
Michael McCauley her gün işten eve, evden işe bir hayat yaşayan bir iş adamıdır. Aynı zamanda aile babası olan Michael'ın oldukça sıradan bir hayatı vardır. Ancak eşi ile mutlulukla sürdürdükleri evlilik hayatları bir gün tepetaklak olur. Her gün işe giderken kullandığı trende son durağa gelmeden gizemli bir yabancının kimliğini ortaya çıkarmak zorunda kalır. Bir komplonun içine düştüğünü fark eden Michael, kendisini ve diğer yolcuların hayatını kurtarmak için zamana karşı mücadele etmek zorundadır.
YOLCU OYUNCULARI
Liam Neeson Rolü : Michael MacCauley
Vera Farmiga Rolü : Joanna
Patrick Wilson Rolü : Murphy
Sam Neill Rolü : Captain Hawthorne
Elizabeth McGovern Rolü : Karen MacCauley
Jonathan Banks Rolü : Walt
Florence Pugh Rolü : Gwen
Andy Nyman Rolü : Tony