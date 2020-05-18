Yol Arkadaşım filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım nerede çekildi?

Yol Arkadaşım filmi oyuncuları ve konusu ile ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Show Tv ekranlarında yayınlanan ve yönetmen koltuğunda Bedran Güzel’in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Aslı Bekiroğlu, Eda Ece ve Bahar Şahin gibi isimler yer alıyor. Filmde işten kovulan ilaç mümessili Onur’un, sevgilisinin ailesiyle tanışmak için Ayvalık'a gitmesi ve yolda yaşadıkları anlatılıyor. İşte Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları...



YOL ARKADAŞIM FİLMİ KONUSU

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yol Arkadaşım filmi çekimleri; ilk olarak İstanbul’da başlamıştır. Film yol üzerinde geçtiği için çekimlerin bir kısmı İstanbul – Balıkesir kara yolu üzerinde devam etmiştir. Filmin diğer sahneleri ise Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çekildi.

YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI

Yol Arkadaşım filmi oyuncu kadrosunda Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Emre Kınay, Eda Ece, Aslı Bekiroğlu, Bahar Şahin, Muharrem Bayrak ve Toygan Avanoğlu yer alıyor.