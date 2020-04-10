Yol Arkadaşım 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi?

Yol Arkadaşım 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Filmin oyuncu kadrosunda Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Ezgi Eyüboğlu gibi isimler yer alırken yönetmenliği Bedran Güzel üstleniyor. Filmde başarısız bir şarkıcı olan Onur eski işine dönmeye karar verir ve tehlikeler ve aksiliklerle dolu sürpriz bir turne düzenler. İşte Yol Arkadaşım 2 konusu ve oyuncuları...



YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU NE?

Yol Arkadaşım 2, başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın üstlendiği komedi türündeki Yol Arkadaşım'ın devam halkasıdır. Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez.

Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç laç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...

YOL ARKADAŞIM 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Yol Arkadaşım 2 filmi çekimleri ilk olarak İstanbul’da başlamıştır. Büyük çoğunluğu İstanbul – Ayvalık yolu üzerinde geçen filmin bazı sahneleri ise Balıkesir Ayvalık’da gerçekleştirilmiştir.

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI

Yol Arkadaşım 2 filmi oyuncu kadrosunda İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Ezgi Eyüboğlu, Dilber Ay, Olgun Toker, Kadir Polatçı, Bahar Şahin ve Aycan Koptur gibi isimler yer alıyor.