Yok Artık konusu ne? Yok Artık yerli filminin konusu ve oyuncuları

Yönetmenliğini Caner Özyürtlu’nun yaptığı Yok Artık filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor. Komedi filmi olan Yok Artık başrollerinde Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu ve Murat Akkoyunlu gibi ünlü isimler yer alıyor. Yok Artık! dedirtecek olayların yaşandığı film izleyenlerine keyifli saatler geçirteceğe benziyor. İşte Yok Artık filmi konusu

YOK ARTIK KONUSU

‘Taksici Fikret’ bir sabah her zamanki gibi işe gitmek için evden çıkarken ayağını merdivenlerde burkar. Seke seke taksi durağında, arkadaşlarının yanına gider. Müşteri gelmeden önce laflarken muhabbet muhabbeti açar ve Fikret Almanya'da yeni evlenen amcaoğlunun komik hikayesinden başlayarak binbir türlü, Yok Artık! dedirtecek öykü anlatır, kimisini şöforlere, kimisini müşteriye, bazısını da karısına... Peki gerçek aslında öyle midir?

Yönetmenliğini ünlü oyuncu Caner Özyurtlu'nun üstlendiği, senaryosunu karikatürist Serkan Altuniğne'nin kaleme aldığı Yok Artık'ın zengin oyuncu kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil ve Ceren Moray, Çağlar Çorumlu , Şebnem Bozoklu, Algı Eke, Murat Akkoyunlu, Demet Evgar, Serkan Keskin, Funda Eryiğit, Necip Memili, Gökhan Kıraç ve Güven Murat Akpınar yer alıyor...

YOK ARTIK OYUNCULARI

Erkan Kolçak Köstendil Rolü: Fikret

Şebnem Bozoklu Rolü: Asuman

Murat Akkoyunlu Rolü: Cenk

Algı Eke Rolü: Melis

Serkan Keskin Rolü: Faruk

Ceren Moray Rolü: Ebru

Çağlar Çorumlu Rolü: Semih

Demet Evgar Rolü: Ceyda

Figen Rolü: Funda Eryiğit