Yok Artık 2 filmi oyuncuları kimler? Yok Artık 2 konusu ne?

İlk filmi ile beğenilen serinin devamı olan Yok Artık 2 filmi bir berber dükkanını temel alıyor. Berber Adnan mahallenin dedikodu kazanıdır. Mahalledeki müşterileri hakkında her şeyi bilmektedir. Filmin oyuncu kadrosunda Zafer Alagöz, Şebnem Bozoklu, Onur Buldu, Cem Gelinoğlu gibi isimler yer alıyor. İşte Yok Artık 2 filmi konusu ve oyuncuları

YOK ARTIK 2 KONUSU

İlki bir takside geçen serinin 2. filmi ise bir berber dükkanını temel alıyor. Berber Adnan mahallenin dedikodu kazanıdır. Mahalledeki müşterileri hakkında her şeyi bilmektedir. Adnan, işten kovulacağını öğrenince işine dört kolla sarılan Aykut, kızının sosyal medya hesaplarının üzerinden internet fenomeni olmak için uğraşan İzzet'i, plaza hayatını terk ederek her şeyi bırakıp köye yerleşen Merve ve kız istemeye gittikleri köyde başına gelmeyen kalmayan Meriç'in birbirinden eğlenceli hikayelerini seyircilerle buluşturur...

YOK ARTIK 2 FİLMİ OYUNCULARI

Yok Artık'ın devam halkası olan Yok Artık 2'nin kadrosunda Zafer Algöz, Şebnem Bozoklu, Şahin Irmak, Onur Buldu, Cem Gelinoğlu, Berna Koraltürk ve Yağmur Tanrısevsin gibi isimler yer alıyor. İlk filmde olduğu gibi, yönetmen koltuğu Caner Özyurtlu'ya senaryo yazarlığı ise başarılı karikatürist Serkan Altuniğne'ye emanet.