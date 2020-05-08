Yeşilçam Kuşağı: Postacı

Sevtap evlenme yaşının da geçmiş olmasının verdiği umutsuzlukla Adem'in bu aşkına karşılık vermektedir. Evlenmeye karar veren ikilinin önündeki tek engel Sevtap'ın Almanya'daki ağabeyi Latif'dir. Belalı bir adam olan Latif bu evliliğe ne pahasına olursa olsun karşı çıkmaktadır. Ağabeyi ikna etmeye çalışan aşıklar Sevtap'ın babasının dilinden bir mektup yazarak Latif'e gönderirler. Bu telgrafta babanın evliliğe razı olduğu yazmaktadır. Ancak Latif'in tatil amacıyla Türkiye'ye dönmesiyle tezgahları ortaya çıkar ve işler karışır.

Yönetmen : Memduh Ün

Oyuncular: Kemal Sunal, Fatma Girik, Erdal Özyağcılar