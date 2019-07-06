Yeşil Dev filmi konusu nedir? Yeşil Dev oyuncuları kimler?
Başrollerinde Edward Norton ve Liv Tyler’ın yer aldığı Yelil Dev filmi bu akşam saat 22:50’de Atv ekranlarında yayınlanıyor. Çizgi roman sevenlerin severek takip ettiği Hulk karakterinin hikayesini anlatan film, fantastik ve macera öğrelerini içerisinde bulunduruyor. Peki, Yeşil Dev filmi konusu nedir? Yeşil Dev filmi oyuncuları kimler? İşte yanıtı…
Yaz akşamlarının vazgeçilmezi şüphesiz televizyonda yayınlanan filmler oluyor. Bu akşam da saat 22:50’de Yeşil Dev filmi izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Louis Leterrier’in üstlendiği Yeşil Dev filmi konusu ve oyuncuları da merak ediliyor. Bruce Banner adındaki bir bilim adamının, çalıştığı proje üzerinde kaza geçirmesi sonucunda radyoaktif gama ışınlarına maruz kalması ve daha sonra da büyük bir canavara dönüşmesini anlatan film 1 saat 52 dakika süreye sahip. İşte Yeşil Dev filmi konusu
YEŞİL DEV FİLMİ KONUSU
Üzerinde çalıştığı projeye fazlasıyla önem veren bir bilim adamıdır kahramanımız Bruce Banner. Mevcut tüm hücrelerini zehirlemekte olan gama radyasyonuna karşı savaş açmıştır. Bu savaş dahilinde karşı bir kült geliştirmenin peşindedir. Kendi içinde dizginleyemediği bir öfkeyi saçan gücü serbest bırakmaya çalışır. Bu gücün adı Hulk’tır. Geride bıraktığı yaşamından ve bir zamanlar sevdiği kadından uzak kalan Bruce, bu saplantılı konumdan çıkmak için uğraş verirken yok edilme tehlikesi ile de karşı karşıyadır. General Thunderbolt Ross ve askeri bir makine onu ve gücünü yok etmenin peşindedir.
YEŞİL DEV OYUNCULARI
Edward Norton Rolü: Bruce Banner / Hulk
Liv Tyler Rolü: Betty Ross
Tim Roth Rolü: Emil Blonsky / The Abomination
William Hurt Rolü: General 'Thunderbolt' Ross
Christina Cabot Rolü: Major Kathleen Sparr
Tim Blake Nelson Rolü: Samuel Sterns
Ty Burrell Rolü: Dr. Samson