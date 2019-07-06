Yeşil Dev filmi konusu nedir? Yeşil Dev oyuncuları kimler?

Yaz akşamlarının vazgeçilmezi şüphesiz televizyonda yayınlanan filmler oluyor. Bu akşam da saat 22:50’de Yeşil Dev filmi izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Louis Leterrier’in üstlendiği Yeşil Dev filmi konusu ve oyuncuları da merak ediliyor. Bruce Banner adındaki bir bilim adamının, çalıştığı proje üzerinde kaza geçirmesi sonucunda radyoaktif gama ışınlarına maruz kalması ve daha sonra da büyük bir canavara dönüşmesini anlatan film 1 saat 52 dakika süreye sahip. İşte Yeşil Dev filmi konusu

YEŞİL DEV FİLMİ KONUSU

Üzerinde çalıştığı projeye fazlasıyla önem veren bir bilim adamıdır kahramanımız Bruce Banner. Mevcut tüm hücrelerini zehirlemekte olan gama radyasyonuna karşı savaş açmıştır. Bu savaş dahilinde karşı bir kült geliştirmenin peşindedir. Kendi içinde dizginleyemediği bir öfkeyi saçan gücü serbest bırakmaya çalışır. Bu gücün adı Hulk’tır. Geride bıraktığı yaşamından ve bir zamanlar sevdiği kadından uzak kalan Bruce, bu saplantılı konumdan çıkmak için uğraş verirken yok edilme tehlikesi ile de karşı karşıyadır. General Thunderbolt Ross ve askeri bir makine onu ve gücünü yok etmenin peşindedir.

YEŞİL DEV OYUNCULARI

Edward Norton Rolü: Bruce Banner / Hulk

Liv Tyler Rolü: Betty Ross

Tim Roth Rolü: Emil Blonsky / The Abomination

William Hurt Rolü: General 'Thunderbolt' Ross

Christina Cabot Rolü: Major Kathleen Sparr

Tim Blake Nelson Rolü: Samuel Sterns

Ty Burrell Rolü: Dr. Samson