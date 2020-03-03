Yeni Hayat dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeni Hayat dizisi ne zaman başlıyor?

Yeni Hayat dizisi televizyon izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanı ile dizi severler tarafından büyük ilgi topladı. Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk başrollerini paylaştığı dizinin senaryosunu Elif Usman Ergüden'in yazdı. Tutku dolu bir aşkı ekranlara taşıyacak olan Yeni Hayat dizisi ile ilgili detaylar haberde.

YENİ HAYAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Elif Usman Ergüden'in yazdığı Yeni Hayat, korumasını sağladığı kadına aşık olan bir korumanın imkansız aşkını konu alıyor.

YENİ HAYAT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni Hayat dizisinin yayın tarihi henüz belli değil. Kesin bir açıklama geldiğinden haberimize eklenecektir.

YENİ HAYAT OYUNCULARI KİMLER?

Yeni Hayat oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un yanı sıra Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi yer alıyor. Yeni Hayat yönetmen koltuğunda Başak Soysal ve Cem Özüduru oturuyor.