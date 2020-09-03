Yeni Hayat 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni Hayat 1. bölüm izleme linki!

Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Nilperi Şahinkaya, Tayanç Ayaydın ve İpek Filiz gibi oyuncuların yer aldığı Yeni Hayat dizisi 1. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan yapımcılığında çekilen dizi perşembe akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Yeni Hayat 2. bölüm fragmanı ve 1. bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde...



YENİ HAYAT 1. BÖLÜM ÖZETİ

Özel Kuvvetler’den ayrılmış Yüzbaşı Adem, karısı Nevin ve küçük kızları Ece’yle beraber mutlu bir hayat sürmektedir. Tek problem Adem’in uzun süredir işsiz olmasıdır. Yakın arkadaşı Bekir’in bulduğu iş ile aileye yeni bir hayatın kapıları aralanır. Adem'in tek yapması gereken, zengin ve saygın bir iş adamı olan Timur'un genç karısı Yasemin'i korumaktır. Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra bu iş neredeyse çocuk oyuncağı gibidir.

Nevin ise, nihayet rahata erecekleri için mutludur. Adem'in iş teklifini kabul etmesiyle, o ve ailesi, yabancısı oldukları, bambaşka bir dünyanın içine adım atarlar. Ancak, Timur’un karanlık dünyası ve Yasemin’in sakladığı sırlarla dolu bu dünyada hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Adem bir yanda ailesi, diğer yanda korumakla yükümlü olduğu bu farklı kadın arasında hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya kalacaktır.

YENİ HAYAT 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.