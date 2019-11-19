Yemin son 122. bölüm izleme linki: Yemin 123. bölüm fragmanı yayında mı?

Yemin izleyicileri yeni bölümleri büyük yakından takip ediyorlar. Yemin 123. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal 7’nin sevilen dizisinde Reyhan Nigar’dan dayısı ile ilgili gerçekleri öğrenmek için Nigar’ı köşeye sıkıştırıyor. Nigar’ı köşeye sıkıştıran Reyhan, dayısıyla ilgili gerçeğe yaklaşıyor. Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesini anlatan dizi ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

YEMİN 123. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Dizinin 122. bölümü 19 Kasım Salı akşamı yayınlanacak. 122. bölümün yayınlanmasının ardından 123. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

YEMİN 122. BÖLÜM ÖZETİ

Yemin dizisinde bugün Reyhan Nigar’dan dayısı ile ilgili gerçekleri öğrenmek için Nigar’ı köşeye sıkıştırır.

Nigar’ı köşeye sıkıştıran Reyhan, dayısıyla ilgili gerçeğe yaklaşmıştır. Narin’e giderek yakınlaşan Kemal, duygularını kontrol edebilecek midir?

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YEMİN DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Gül Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Cansın Mina Gür, Tuğçe Ersoy Kacarski, Derya Kurtuluş Oktar, Mustafa Şimşek, Gözde Gündüzlü, Sıla Türkoğlu, Esra Demir Çoban, Yağmur Akdağ, Ali Dereli, Barış Gürses, Tuğgül Küçükoğlu, Can Çağlar