Yemin 188. bölüm fragmanı yayında mı? Yemin 187. son bölüm izleme linki

Yemin dizisi hayranları bu akşam yayınlanacak yeni bölümü heyecanla bekliyor. Yemin dizisi bugün 187. bölümü ile ekranlara geliyor. Yemin'de bugün Cavidan, Reyhan'a tuzak kuruyor. Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesini anlaran Yemin dizisinin yeni bölüm fragman linki ile son bölüm izleme linki haberimizde..

YEMİN 188. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Yemin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

YEMİN 187. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yemin dizisinde bugün Cavidan Reyhan’ı hapse attırmak ister. Fakat bunun için Gülsüm’ün yardımına ihtiyaç duyar. Gülsüm Cavidan’ın istediğini yapacak mı?

Cavidan’ın büyük planı Reyhan’ı hapse attırmaktır ama Gülsüm’ün yardımı olmadan bunu başarması mümkün değildir. Gülsüm bu sefer de Cavidan’a yardım edecek mi? Öte yandan Reyhan ile Emir her şeyden habersiz aşklarını tatlı sert yaşamaya devam eder. Kemal’in sürprizi ile ayakları yerden kesilen Narin ne diyeceğini bilemiyordur. Mesleğine geri dönen Narin’i yorucu günler beklemektedir. Kemal ise Narin’in mutluluğunun devam etmesi için elinden geleni yapar.

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00’de Kanal 7 ekranlarında…

YEMİN DİZİSİ KONUSU NE?

Kanal 7’nin merakla beklenen Yemin dizisi ikinci sezonda da izleyicileri duygudan duyguya sürükleyecek. Aşkın, zora savaş açtığı yeni sezonda seyircileri yeni sürprizler bekliyor.

Büyük sır ortaya çıkar, taşlar yerinden oynar ve artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz… Yüreğindeki ağır yükü, aşkıyla yer değiştiren Reyhan şimdi ne yapacak? Öfkesinin yerini aşka teslim eden Emir, öğrendiklerinden sonra sakin kalabilecek mi? Sevdalı iki genci daha büyük bir savaş beklerken, Cavidan yine karşılarındaki en büyük engel olacak. Sevdiklerinin iyiliği ve mutluluğu için her şeyi göze almış Hikmet, bu sefer çaresiz kalmıştır ve Cavidan yine hırsıyla hareket edip istediklerini almak için elinden geleni yapacaktır. Birbirlerini deliler gibi seven iki âşık, mecburiyetlerden arınmış ama büyük yaralar almış aşklarına sahip çıkabilecek mi?

Yaşanan onca olaydan sonra Kemal kendini sıradan bir hayatın içinde bulur. Kızı ve işinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir adama dönüşen Kemal’in bu rutin hayatı, yollarının kesiştiği Narin ile değişecek. Geçmişinden büyük bir sırla çıkıp gelen Narin, hiç ummadığı bir hayatın için düşecek. İkisi de büyük zorlukları geride bırakmak için çabalarken onları daha da zor günlerin beklediğinden haberleri yoktur. Gönlünü tamamen sevdaya kapamış Kemal kapısını çalan aşka direnebilecek mi? Narin, bir yolcu gibi uğradığı bu limanda kalmayı mı seçecek yoksa gitmeyi mi?