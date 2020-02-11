Yemin 183. bölüm fragmanı yayında mı? Yemin 182. son bölüm izleme linki

Yemin dizisi bu akşam 182. bölümü ile ekranlara geliyor. Yemin dizisinde bugün Reyhan kardeşini evden kovmak zorunda kalıyor. Narin ise dayanamayıp Kemal’in evine geri dönüyor. İzleyenleri ekrana kilitleyen Yemin dizisinin yeni bölüm fragmanları de heyecanla bekleniyor. Yemin 183. bölüm fragmanı yayında mı? sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki haberimizde..

YEMİN 183. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Yemin 183. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

YEMİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Yemin dizisinde bugün Reyhan kardeşini evden kovmak zorunda kalır. Narin ise dayanamayıp Kemal’in evine geri döner.

Reyhan Nigar’ı konaktan kovarak zor bir karar vermiştir. Cavidan’ın kumpasına düşen Reyhan bu zor kararın altında ezilirken Emir karısına destek olur. Gerçekler ortaya çıktığında Reyhan bunun üstesinden nasıl gelecek? Narin’in geri döndüğünü gören Kemal büyük bir mutluluk yaşar. Narin ise artık daha cesurdur. Kemal, hayal kurduğu gibi Narin’e açılabilecek mi?

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00’de Kanal 7 ekranlarında…

YEMİN SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN.



YEMİN DİZİSİ KONUSU NE?

Kanal 7’nin merakla beklenen Yemin dizisi ikinci sezonda da izleyicileri duygudan duyguya sürükleyecek. Aşkın, zora savaş açtığı yeni sezonda seyircileri yeni sürprizler bekliyor.

Büyük sır ortaya çıkar, taşlar yerinden oynar ve artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz… Yüreğindeki ağır yükü, aşkıyla yer değiştiren Reyhan şimdi ne yapacak? Öfkesinin yerini aşka teslim eden Emir, öğrendiklerinden sonra sakin kalabilecek mi? Sevdalı iki genci daha büyük bir savaş beklerken, Cavidan yine karşılarındaki en büyük engel olacak. Sevdiklerinin iyiliği ve mutluluğu için her şeyi göze almış Hikmet, bu sefer çaresiz kalmıştır ve Cavidan yine hırsıyla hareket edip istediklerini almak için elinden geleni yapacaktır. Birbirlerini deliler gibi seven iki âşık, mecburiyetlerden arınmış ama büyük yaralar almış aşklarına sahip çıkabilecek mi?

Yaşanan onca olaydan sonra Kemal kendini sıradan bir hayatın içinde bulur. Kızı ve işinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir adama dönüşen Kemal’in bu rutin hayatı, yollarının kesiştiği Narin ile değişecek. Geçmişinden büyük bir sırla çıkıp gelen Narin, hiç ummadığı bir hayatın için düşecek. İkisi de büyük zorlukları geride bırakmak için çabalarken onları daha da zor günlerin beklediğinden haberleri yoktur. Gönlünü tamamen sevdaya kapamış Kemal kapısını çalan aşka direnebilecek mi? Narin, bir yolcu gibi uğradığı bu limanda kalmayı mı seçecek yoksa gitmeyi mi?