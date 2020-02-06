Yemin 180. bölüm fragmanı yayında mı? Yemin 179. son bölüm izleme linki

Yemin 179. son bölüm izleme linki yoğun olarak araştırılıyor. Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00’de Kanal 7 ekranlarına geliyor. Yemin dizisinde bugün Emir ve Reyhan kendilerine kurulan tuzağa düşüp birbirlerine küser. Emir ve Reyhan bu kırgınlığı sürdürecek mi? Yemin 179. son bölüm izleme linki ve Yemin 180. bölüm fragmanı haberimizde..

YEMİN 180. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Yemin 180. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yemin 180. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra haberimizde yer alacak.

YEMİN 179. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yemin dizisinde bugün Emir ve Reyhan kendilerine kurulan tuzağa düşüp birbirlerine küser. Emir ve Reyhan bu kırgınlığı sürdürecek mi?

Kardeşinin özür dilemeye zorlandığını gören Reyhan’ın kötü anıları canlanır. Cavidan ile Gülsüm’ün ustaca kurdukları planları işlemektedir ve Reyhan ile Emir arasında kırgınlığa sebep olur. Bu planı biri bozabilecek mi? Narin gitme kararı aldığını söylediğinde Kemal bunu beklemediğinden şok olmuştur. Narin ufacık bir işaret beklerken Kemal, Narin’in yazdığı mektuptan habersizdir. Kemal çok geç olmadan mektubu bulabilecek mi?

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00’de Kanal 7 ekranlarında…

YEMİN SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN.



YEMİN DİZİSİ KONUSU NE?

Kanal 7’nin merakla beklenen Yemin dizisi ikinci sezonda da izleyicileri duygudan duyguya sürükleyecek. Aşkın, zora savaş açtığı yeni sezonda seyircileri yeni sürprizler bekliyor.

Büyük sır ortaya çıkar, taşlar yerinden oynar ve artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz… Yüreğindeki ağır yükü, aşkıyla yer değiştiren Reyhan şimdi ne yapacak? Öfkesinin yerini aşka teslim eden Emir, öğrendiklerinden sonra sakin kalabilecek mi? Sevdalı iki genci daha büyük bir savaş beklerken, Cavidan yine karşılarındaki en büyük engel olacak. Sevdiklerinin iyiliği ve mutluluğu için her şeyi göze almış Hikmet, bu sefer çaresiz kalmıştır ve Cavidan yine hırsıyla hareket edip istediklerini almak için elinden geleni yapacaktır. Birbirlerini deliler gibi seven iki âşık, mecburiyetlerden arınmış ama büyük yaralar almış aşklarına sahip çıkabilecek mi?

Yaşanan onca olaydan sonra Kemal kendini sıradan bir hayatın içinde bulur. Kızı ve işinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir adama dönüşen Kemal’in bu rutin hayatı, yollarının kesiştiği Narin ile değişecek. Geçmişinden büyük bir sırla çıkıp gelen Narin, hiç ummadığı bir hayatın için düşecek. İkisi de büyük zorlukları geride bırakmak için çabalarken onları daha da zor günlerin beklediğinden haberleri yoktur. Gönlünü tamamen sevdaya kapamış Kemal kapısını çalan aşka direnebilecek mi? Narin, bir yolcu gibi uğradığı bu limanda kalmayı mı seçecek yoksa gitmeyi mi?