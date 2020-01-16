Yemin 165. bölüm fragmanı yayında mı? Yemin 164. son bölüm izleme linki

Yemin 165. bölüm fragmanı yayında mı? merakla araştırılmaya başlandı. Yemin dizisinde bugün Reyhan Emir’i kıskandığını kabul etmek zorunda kalır. Banu’nun davranışlarından rahatsız olan Reyhan kıskandığını itiraf edecek mi? merak ediliyor. Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesini konu edinen Yemin'de bu akşam neler yaşanacağı büyük büyük bir heyecanla bekleniyor. İzleyicilerin arama motorlarında yoğun olarak araştırdığı Yemin son bölüm ve fragman linki haberimizde..

YEMİN 165. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Yemin 165. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yemin yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

YEMİN 164. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yemin dizisinde bugün Reyhan Emir’i kıskandığını kabul etmek zorunda kalır. Banu’nun davranışlarından rahatsız olan Reyhan kıskandığını itiraf edecek mi?

Reyhan artık Emir’i kıskandığını kendine itiraf eder. Banu’nun yakın tavırlarına karşı kendine engel olamayan Reyhan kocasını yalnız bırakmak istemez. Ama Reyhan için büyük bir sınav yoldadır. Kemal ise Narin’in günlerdir sıkıntılı olan halinin sebebini öğrenmeyi kafasına takar. Narin ise Erhan’ın sahte evliliklerini öğrendiğinden habersiz mutlu bir şekilde hayatına devam ederken günün sonunda beklemediği bir tabloyla karşılaşacaktır.

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00’de Kanal 7 ekranlarında…

YEMİN SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN.







YEMİN DİZİSİ KONUSU NE?

Kanal 7’nin merakla beklenen Yemin dizisi ikinci sezonda da izleyicileri duygudan duyguya sürükleyecek. Aşkın, zora savaş açtığı yeni sezonda seyircileri yeni sürprizler bekliyor.

Büyük sır ortaya çıkar, taşlar yerinden oynar ve artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz… Yüreğindeki ağır yükü, aşkıyla yer değiştiren Reyhan şimdi ne yapacak? Öfkesinin yerini aşka teslim eden Emir, öğrendiklerinden sonra sakin kalabilecek mi? Sevdalı iki genci daha büyük bir savaş beklerken, Cavidan yine karşılarındaki en büyük engel olacak. Sevdiklerinin iyiliği ve mutluluğu için her şeyi göze almış Hikmet, bu sefer çaresiz kalmıştır ve Cavidan yine hırsıyla hareket edip istediklerini almak için elinden geleni yapacaktır. Birbirlerini deliler gibi seven iki âşık, mecburiyetlerden arınmış ama büyük yaralar almış aşklarına sahip çıkabilecek mi?

Yaşanan onca olaydan sonra Kemal kendini sıradan bir hayatın içinde bulur. Kızı ve işinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir adama dönüşen Kemal’in bu rutin hayatı, yollarının kesiştiği Narin ile değişecek. Geçmişinden büyük bir sırla çıkıp gelen Narin, hiç ummadığı bir hayatın için düşecek. İkisi de büyük zorlukları geride bırakmak için çabalarken onları daha da zor günlerin beklediğinden haberleri yoktur. Gönlünü tamamen sevdaya kapamış Kemal kapısını çalan aşka direnebilecek mi? Narin, bir yolcu gibi uğradığı bu limanda kalmayı mı seçecek yoksa gitmeyi mi?