Yemin 164. bölüm fragmanı yayında mı? Yemin 163. son bölüm izleme linki

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesini anlatan Yemin hafta içi hergün izleyicileri ile buluşuyor. Yemin bu akşam 163. bölümü ile Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. İzleyecilerin merakla beklediği yeni bölümde Reyhan Emir’i asla kıskanmayacağını söyler. Fakat bu sözü tutmak Reyhan için çok zor olur. Reyhan verdiği sözü tutabilecek mi? Yemin 164. bölüm fragmanı ve Yemin 163. son bölüm izleme linki haberimizde..

YEMİN 164. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Yemin 164. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yemin 164. fragmanı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

YEMİN 163. BÖLÜM ÖZETİ

Yemin dizisinde bugün Reyhan Emir’i asla kıskanmayacağını söyler. Fakat bu sözü tutmak Reyhan için çok zor olur.

Bir anda okulda ilgi odağı olan Emir’in ardından konuşan öğrenciler Reyhan’ın canını sıkar. Kıskanmamak zannettiği kadar kolay değildir. Her şeyin farkında olan Emir, Reyhan’ın itirafını hızlandırmak için boş durmaz. Günlerdir karabasan gibi üzerine çöken endişeden kurtulmak için çırpınan Narin, gelen bir mesajla rahatlar. Ama daha büyük bir dalga kapıdadır.

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00’de Kanal 7 ekranlarında…

YEMİN SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN.







YEMİN DİZİSİ KONUSU NE?

Kanal 7’nin merakla beklenen Yemin dizisi ikinci sezonda da izleyicileri duygudan duyguya sürükleyecek. Aşkın, zora savaş açtığı yeni sezonda seyircileri yeni sürprizler bekliyor.

Büyük sır ortaya çıkar, taşlar yerinden oynar ve artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz… Yüreğindeki ağır yükü, aşkıyla yer değiştiren Reyhan şimdi ne yapacak? Öfkesinin yerini aşka teslim eden Emir, öğrendiklerinden sonra sakin kalabilecek mi? Sevdalı iki genci daha büyük bir savaş beklerken, Cavidan yine karşılarındaki en büyük engel olacak. Sevdiklerinin iyiliği ve mutluluğu için her şeyi göze almış Hikmet, bu sefer çaresiz kalmıştır ve Cavidan yine hırsıyla hareket edip istediklerini almak için elinden geleni yapacaktır. Birbirlerini deliler gibi seven iki âşık, mecburiyetlerden arınmış ama büyük yaralar almış aşklarına sahip çıkabilecek mi?

Yaşanan onca olaydan sonra Kemal kendini sıradan bir hayatın içinde bulur. Kızı ve işinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir adama dönüşen Kemal’in bu rutin hayatı, yollarının kesiştiği Narin ile değişecek. Geçmişinden büyük bir sırla çıkıp gelen Narin, hiç ummadığı bir hayatın için düşecek. İkisi de büyük zorlukları geride bırakmak için çabalarken onları daha da zor günlerin beklediğinden haberleri yoktur. Gönlünü tamamen sevdaya kapamış Kemal kapısını çalan aşka direnebilecek mi? Narin, bir yolcu gibi uğradığı bu limanda kalmayı mı seçecek yoksa gitmeyi mi?