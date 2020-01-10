Yemin 161. bölüm fragmanı yayında mı? Yemin 160. son bölüm izleme linki

Kanal 7'nin sevilen dizisi Yemin bu akşam 160. bölümü ile ekranlara geliyor. Yemin dizisinde bugün Cemre ifadesinde Cavidan’ın adını verir. Cavidan bu sefer Emir’in hiddetinden kurtulabilecek mi? yanıtı yeni bölümde yer alıyor. Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00’de Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Yemin 160. son bölüm izleme linki ve Yemin 161. bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor.

YEMİN 161. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Yemin 161. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yemin 161. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra haberimizde yer alacak.

YEMİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Yemin dizisinde bugün Cemre ifadesinde Cavidan’ın adını verir. Cavidan bu sefer Emir’in hiddetinden kurtulabilecek mi?

Cemre’nin ifadesinde Cavidan’ın da ismini vermesi Emir’de şok etkisi yaratır. Cavidan bu defa paçasını nasıl kurtaracaktır? Diğer taraftan Emir’in kıskançlığı körüklenirken, Reyhan’ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Mektupların karışmasından sonra Kemal bir karara varır fakat Narin’in geçmişi buna izin verecek midir?

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00’de Kanal 7 ekranlarında…

YEMİN SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN.



YEMİN DİZİSİ KONUSU NE?

Kanal 7’nin merakla beklenen Yemin dizisi ikinci sezonda da izleyicileri duygudan duyguya sürükleyecek. Aşkın, zora savaş açtığı yeni sezonda seyircileri yeni sürprizler bekliyor.

Büyük sır ortaya çıkar, taşlar yerinden oynar ve artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz… Yüreğindeki ağır yükü, aşkıyla yer değiştiren Reyhan şimdi ne yapacak? Öfkesinin yerini aşka teslim eden Emir, öğrendiklerinden sonra sakin kalabilecek mi? Sevdalı iki genci daha büyük bir savaş beklerken, Cavidan yine karşılarındaki en büyük engel olacak. Sevdiklerinin iyiliği ve mutluluğu için her şeyi göze almış Hikmet, bu sefer çaresiz kalmıştır ve Cavidan yine hırsıyla hareket edip istediklerini almak için elinden geleni yapacaktır. Birbirlerini deliler gibi seven iki âşık, mecburiyetlerden arınmış ama büyük yaralar almış aşklarına sahip çıkabilecek mi?

Yaşanan onca olaydan sonra Kemal kendini sıradan bir hayatın içinde bulur. Kızı ve işinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir adama dönüşen Kemal’in bu rutin hayatı, yollarının kesiştiği Narin ile değişecek. Geçmişinden büyük bir sırla çıkıp gelen Narin, hiç ummadığı bir hayatın için düşecek. İkisi de büyük zorlukları geride bırakmak için çabalarken onları daha da zor günlerin beklediğinden haberleri yoktur. Gönlünü tamamen sevdaya kapamış Kemal kapısını çalan aşka direnebilecek mi? Narin, bir yolcu gibi uğradığı bu limanda kalmayı mı seçecek yoksa gitmeyi mi?

YEMİN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Gül Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Cansın Mina Gür, Tuğçe Ersoy Kacarski, Derya Kurtuluş Oktar, Mustafa Şimşek, Gözde Gündüzlü, Sıla Türkoğlu, Esra Demir Çoban, Yağmur Akdağ, Ali Dereli, Barış Gürses, Tuğgül Küçükoğlu, Can Çağlar