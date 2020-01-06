Yemin 157. bölüm fragmanı yayında mı? Yemin 156. son bölüm izleme linki

Yemin 157. bölüm fragmanı yayında mı? merak ediliyor. Yemin dizisi hayranları bu akşam yayınlanacak yeni bölümü heyecanla bekliyor. Bugün 156. bölümü ile ekranlara gelecek Yemin'in yeni bölüm fragmanı şimdiden araştırılmaya başlandı. Yemin dizisinde bugün Cemre’nin planı yüzünden Emir ve Reyhan’ın hayatı tehlikeye girer. Ölüm ile burun buruna gelmiş olan Emir ile Reyhan’ın kurtulmak için tek ümitleri Suna’dır. Suna ayağa kalkıp Emir ile Reyhan’ı kurtarabilecek mi? Yemin 157. bölüm fragmanı ve Yemin 156. son bölüm izleme linki haberimiz içerisinde yer alıyor..

YEMİN 157. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Yemin 157. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yemin 157. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

YEMİN 156. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yemin dizisinde bugün Cemre’nin planı yüzünden Emir ve Reyhan’ın hayatı tehlikeye girer.

Ölüm ile burun buruna gelmiş olan Emir ile Reyhan’ın kurtulmak için tek ümitleri Suna’dır. Suna ayağa kalkıp Emir ile Reyhan’ı kurtarabilecek mi? Taci ve Suna meselesini yeni atlatan Kemal’i yeni bir sınav beklemektedir. Eve gelen isimsiz aşk mektubu kimin için bırakılmıştır?

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00’de Kanal 7 ekranlarında…

YEMİN SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN.



YEMİN DİZİSİ KONUSU NE?

Kanal 7’nin merakla beklenen Yemin dizisi ikinci sezonda da izleyicileri duygudan duyguya sürükleyecek. Aşkın, zora savaş açtığı yeni sezonda seyircileri yeni sürprizler bekliyor.

Büyük sır ortaya çıkar, taşlar yerinden oynar ve artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz… Yüreğindeki ağır yükü, aşkıyla yer değiştiren Reyhan şimdi ne yapacak? Öfkesinin yerini aşka teslim eden Emir, öğrendiklerinden sonra sakin kalabilecek mi? Sevdalı iki genci daha büyük bir savaş beklerken, Cavidan yine karşılarındaki en büyük engel olacak. Sevdiklerinin iyiliği ve mutluluğu için her şeyi göze almış Hikmet, bu sefer çaresiz kalmıştır ve Cavidan yine hırsıyla hareket edip istediklerini almak için elinden geleni yapacaktır. Birbirlerini deliler gibi seven iki âşık, mecburiyetlerden arınmış ama büyük yaralar almış aşklarına sahip çıkabilecek mi?

Yaşanan onca olaydan sonra Kemal kendini sıradan bir hayatın içinde bulur. Kızı ve işinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir adama dönüşen Kemal’in bu rutin hayatı, yollarının kesiştiği Narin ile değişecek. Geçmişinden büyük bir sırla çıkıp gelen Narin, hiç ummadığı bir hayatın için düşecek. İkisi de büyük zorlukları geride bırakmak için çabalarken onları daha da zor günlerin beklediğinden haberleri yoktur. Gönlünü tamamen sevdaya kapamış Kemal kapısını çalan aşka direnebilecek mi? Narin, bir yolcu gibi uğradığı bu limanda kalmayı mı seçecek yoksa gitmeyi mi?

YEMİN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Gül Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Cansın Mina Gür, Tuğçe Ersoy Kacarski, Derya Kurtuluş Oktar, Mustafa Şimşek, Gözde Gündüzlü, Sıla Türkoğlu, Esra Demir Çoban, Yağmur Akdağ, Ali Dereli, Barış Gürses, Tuğgül Küçükoğlu, Can Çağlar