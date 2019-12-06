Yemin 136. bölüm fragmanı yayında mı? Yemin 135 son bölüm izleme linki

Sevilen dizisi Yemin bu akşam 135. bölümü ile ekranlara geliyor. Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesini anlatan Yemin bu akşam saat 20:00'da Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak. Yemin dizisinde bugün Reyhan Cavidan’ın oynadığı oyundan habersiz Emir’le ilgili haberi alınca şok olur. Peki, Yemin 136. bölüm fragmanı yayında mı? merak ediliyor. Yemin 135 son bölüm izleme linki haberimiz içerisinde yer alıyor.

YEMİN 136. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Yemin dizisi 135. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yemin dizisi 135. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

YEMİN 135. BÖLÜM ÖZETİ

Yemin dizisinde bugün Reyhan Cavidan’ın oynadığı oyundan habersiz Emir’le ilgili haberi alınca şok olur. Cavidan’ın planından habersiz olan Reyhan, Emir hakkında gelen haberi öğrendiğinde neye uğradığını şaşırır. Köşeye sıkışan Kemal ve Narin, müfettişi evliliklerine ikna etmek zorundadır.

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00’de Kanal 7 ekranlarında…

YEMİN 135. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN.

YEMİN DİZİSİ KONUSU NE?

Kanal 7’nin merakla beklenen Yemin dizisi ikinci sezonda da izleyicileri duygudan duyguya sürükleyecek. Aşkın, zora savaş açtığı yeni sezonda seyircileri yeni sürprizler bekliyor.

Büyük sır ortaya çıkar, taşlar yerinden oynar ve artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz… Yüreğindeki ağır yükü, aşkıyla yer değiştiren Reyhan şimdi ne yapacak? Öfkesinin yerini aşka teslim eden Emir, öğrendiklerinden sonra sakin kalabilecek mi? Sevdalı iki genci daha büyük bir savaş beklerken, Cavidan yine karşılarındaki en büyük engel olacak. Sevdiklerinin iyiliği ve mutluluğu için her şeyi göze almış Hikmet, bu sefer çaresiz kalmıştır ve Cavidan yine hırsıyla hareket edip istediklerini almak için elinden geleni yapacaktır. Birbirlerini deliler gibi seven iki âşık, mecburiyetlerden arınmış ama büyük yaralar almış aşklarına sahip çıkabilecek mi?

Yaşanan onca olaydan sonra Kemal kendini sıradan bir hayatın içinde bulur. Kızı ve işinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir adama dönüşen Kemal’in bu rutin hayatı, yollarının kesiştiği Narin ile değişecek. Geçmişinden büyük bir sırla çıkıp gelen Narin, hiç ummadığı bir hayatın için düşecek. İkisi de büyük zorlukları geride bırakmak için çabalarken onları daha da zor günlerin beklediğinden haberleri yoktur. Gönlünü tamamen sevdaya kapamış Kemal kapısını çalan aşka direnebilecek mi? Narin, bir yolcu gibi uğradığı bu limanda kalmayı mı seçecek yoksa gitmeyi mi?