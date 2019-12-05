Yemin 135. bölüm fragmanı yayında mı? Yemin 134. son bölüm izleme linki

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesini anlatan Yemin hafta içi her gün 20:00’de Kanal 7 ekranlarında izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Bugün yayınlanacak yeni bölümde neler yaşanacağı büyük bir heyecanla bekleniyor. Yemin dizisinde bugün Cemre Talaz’ın yaptığı baskıdan sonra Emir'i arayıp her şeyi anlatmayı düşünür. Peki, Yemin 135. bölüm fragmanı yayında mı? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

YEMİN 135. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Yemin 135. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yemin 135. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

YEMİN 134. BÖLÜM ÖZETİ

Yemin dizisinde bugün Cemre Talaz’ın yaptığı baskıdan sonra Emir'i arayıp her şeyi anlatmayı düşünür.

Emir’i arayan Cemre, tüm gerçeği itiraf etmeye zorlanır. Reyhan ise yaklaşan tehlikeden habersizdir. Kemal ve Narin’in arası düzelmek üzereyken gelen misafir her şeyi alt üst eder.

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00’de Kanal 7 ekranlarında…

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YEMİN DİZİSİ KONUSU NE?

Kanal 7’nin merakla beklenen Yemin dizisi ikinci sezonda da izleyicileri duygudan duyguya sürükleyecek. Aşkın, zora savaş açtığı yeni sezonda seyircileri yeni sürprizler bekliyor.

Büyük sır ortaya çıkar, taşlar yerinden oynar ve artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz… Yüreğindeki ağır yükü, aşkıyla yer değiştiren Reyhan şimdi ne yapacak? Öfkesinin yerini aşka teslim eden Emir, öğrendiklerinden sonra sakin kalabilecek mi? Sevdalı iki genci daha büyük bir savaş beklerken, Cavidan yine karşılarındaki en büyük engel olacak. Sevdiklerinin iyiliği ve mutluluğu için her şeyi göze almış Hikmet, bu sefer çaresiz kalmıştır ve Cavidan yine hırsıyla hareket edip istediklerini almak için elinden geleni yapacaktır. Birbirlerini deliler gibi seven iki âşık, mecburiyetlerden arınmış ama büyük yaralar almış aşklarına sahip çıkabilecek mi?

Yaşanan onca olaydan sonra Kemal kendini sıradan bir hayatın içinde bulur. Kızı ve işinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir adama dönüşen Kemal’in bu rutin hayatı, yollarının kesiştiği Narin ile değişecek. Geçmişinden büyük bir sırla çıkıp gelen Narin, hiç ummadığı bir hayatın için düşecek. İkisi de büyük zorlukları geride bırakmak için çabalarken onları daha da zor günlerin beklediğinden haberleri yoktur. Gönlünü tamamen sevdaya kapamış Kemal kapısını çalan aşka direnebilecek mi? Narin, bir yolcu gibi uğradığı bu limanda kalmayı mı seçecek yoksa gitmeyi mi?