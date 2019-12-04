Yemin 134. bölüm fragmanı yayında mı? Yemin 133. son bölüm izleme linki

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesini anlatan Yemin'in yeni bölümü bu akşam Kanal 7'de yayınlanıyor. Hafta içi her gün 20:00’de izleyicileri ile buluşan sevilen dizi Yemin'de bu akşam neler yaşanacağı merak ediliyor. İzleyiciler şimdiden yarın yayınlanacak 134. bölümün fragmanını da merak ediyor. Yemin 134. bölüm fragmanı yayında mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor.

YEMİN 134. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yemin 134. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yemin 134. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

YEMİN 133. BÖLÜM ÖZETİ

Yemin dizisinde bugün Emir Reyhan’ı köşeye sıkıştırır. Gerçekleri gizleyen Reyhan pes mi edecek?

Emir, gerçekleri anlatması için Reyhan’ı köşeye sıkıştırır. Cemre ise Talaz’ın elinden kurtulmanın yolunu aramaktadır. Kemal ve Narin, kendi hataları yüzünden Oya’nın şüphesiyle karşı karşıya kalırlar.

YEMİN DİZİSİ KONUSU NE?

Kanal 7’nin merakla beklenen Yemin dizisi ikinci sezonda da izleyicileri duygudan duyguya sürükleyecek. Aşkın, zora savaş açtığı yeni sezonda seyircileri yeni sürprizler bekliyor.

Büyük sır ortaya çıkar, taşlar yerinden oynar ve artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz… Yüreğindeki ağır yükü, aşkıyla yer değiştiren Reyhan şimdi ne yapacak? Öfkesinin yerini aşka teslim eden Emir, öğrendiklerinden sonra sakin kalabilecek mi? Sevdalı iki genci daha büyük bir savaş beklerken, Cavidan yine karşılarındaki en büyük engel olacak. Sevdiklerinin iyiliği ve mutluluğu için her şeyi göze almış Hikmet, bu sefer çaresiz kalmıştır ve Cavidan yine hırsıyla hareket edip istediklerini almak için elinden geleni yapacaktır. Birbirlerini deliler gibi seven iki âşık, mecburiyetlerden arınmış ama büyük yaralar almış aşklarına sahip çıkabilecek mi?

Yaşanan onca olaydan sonra Kemal kendini sıradan bir hayatın içinde bulur. Kızı ve işinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir adama dönüşen Kemal’in bu rutin hayatı, yollarının kesiştiği Narin ile değişecek. Geçmişinden büyük bir sırla çıkıp gelen Narin, hiç ummadığı bir hayatın için düşecek. İkisi de büyük zorlukları geride bırakmak için çabalarken onları daha da zor günlerin beklediğinden haberleri yoktur. Gönlünü tamamen sevdaya kapamış Kemal kapısını çalan aşka direnebilecek mi? Narin, bir yolcu gibi uğradığı bu limanda kalmayı mı seçecek yoksa gitmeyi mi?

YEMİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Gül Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Cansın Mina Gür, Tuğçe Ersoy Kacarski, Derya Kurtuluş Oktar, Mustafa Şimşek, Gözde Gündüzlü, Sıla Türkoğlu, Esra Demir Çoban, Yağmur Akdağ, Ali Dereli, Barış Gürses, Tuğgül Küçükoğlu, Can Çağlar