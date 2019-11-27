Yemin 129. Bölüm fragmanı yayında mı? Yemin 128. Son bölüm izleme linki

Yemin izleyicileri yeni bölümleri büyük yakından takip ediyorlar. Yemin 129. Bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal 7’nin sevilen dizisinde Yemin dizisinde Reyhan herkesten gizli bir şekilde çalışmaya başlıyor. Cemre ise onun planlarını bozmak için uğraşıyor.Herkesten gizli çalışmaya başlayan Reyhan, Cemre’nin sinsi planı yüzünden zor durumda kalıyor.

YEMİN 129. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Yemin 129. bölüm bugün yayınlanacak. Sevilen dizinin 128. bölümünün yayınlanmasının ardından fragmana haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

YEMİN 128. BÖLÜM ÖZETİ

Yemin dizisinde Reyhan herkesten gizli bir şekilde çalışmaya başlar. Cemre ise onun planlarını bozmak için uğraşır.

Herkesten gizli çalışmaya başlayan Reyhan, Cemre’nin sinsi planı yüzünden zor durumda kalır. Talaz ve Yonca, planlarını uygulamaya koymuştur. Ormanda kaybolan Kemal ve Narin yolu bulabilecek midir?

YEMİN SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

YEMİN DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Gül Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Cansın Mina Gür, Tuğçe Ersoy Kacarski, Derya Kurtuluş Oktar, Mustafa Şimşek, Gözde Gündüzlü, Sıla Türkoğlu, Esra Demir Çoban, Yağmur Akdağ, Ali Dereli, Barış Gürses, Tuğgül Küçükoğlu, Can Çağlar