Yemin 119. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Yemin son 118. Bölüm izleme linki

Yemin 119. Bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yemin 118. Son bölümde neler oluyor? Kanal 7’nin sevilen dizisi hafta içi her gün ekrana geliyor. Heyecanın giderek arttığı Yemin’de Reyhan’ın sabrı sınanırken, beklenmedik bir hamle yapıyor. Nigar ise Cavidan’ın yaptığını biliyor ve planını devreye sokuyor. Diğer tarafta Talaz’ın kurduğu oyundan habersiz olan Narin, adım adım tehlikeye yaklaşıyor.

YEMİN 119. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Yemin dizisinin 118. Bölümü izleyici karşısına çıktıktan sonra yeni bölüm fragmanı yayınlanacaktır. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

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YEMİN 118. BÖLÜM ÖZETİ

Reyhan’ın sabrı sınanırken, beklenmedik bir hamle yapar. Nigar ise Cavidan’ın yaptığını bilir ve bir planı vardır. Diğer tarafta Talaz’ın kurduğu oyundan habersiz olan Narin, adım adım tehlikeye yaklaşır.

YEMİN DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Gül Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Cansın Mina Gür, Tuğçe Ersoy Kacarski, Derya Kurtuluş Oktar, Mustafa Şimşek, Gözde Gündüzlü, Sıla Türkoğlu, Esra Demir Çoban, Yağmur Akdağ, Ali Dereli, Barış Gürses, Tuğgül Küçükoğlu, Can Çağlar