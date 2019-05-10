TV8 ekranlarında her gün yayınlanan Yemekteyiz yarışması için bugün büyük gün. Haftanın finalinin yaşancağı bugünde tüm izleyiciler 'Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim? Yemekteyiz 10 Mayıs kim kazandı?' sorularının yanıtları araştırıyorlar. Onur Büyük Topçu'nun eğlenceli sunumu ile ekranlara gelen Yemekteyiz'de birbirinden renkli karakterdeki yarışmacılra da ilgi çekiyor. Yemekteyiz bu yıl ekranlara “Best of” konsepti ile dönmüştü. Her gün farklı bir yarışmacının hünerlerini sergilediği yarışmada haftanın sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, bu hafta büyük ödülün sahibi kim? En yüksek puanı kim aldı? İşte tüm merak edilenler...

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Yemekteyiz'de bu akşam yapılacak haftanın finalinde birinci olacak ismi ünlü sunucu Onur Büyüktopçu'nun oyları belirleyecek. Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz belli olmadı. 10 Mayıs haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

SELMA YÜZEİL 1. GÜN YARIŞMACISI

Selma Yüzeil 29 yaşında ev hanımı! İki çocuk annesi olan Selma Yüzeil bu zaman dilimine kadar profesyonel çalışma hayatında yer almamış. Mutfakta kendine çok fazla güvenen Selma Yüzeil şimdiden kendisini haftanın birincisi olarak görüyor.

SEDA ÇALIŞIR 2. GÜN YARIŞMACISI

Seda Güler, Yemekteyiz'de 2. gün yarışmacısı olarak öne çıkıyor. İstanbul'da yaşayan Seda Güler meslek hayatına havalimanında çalışarak başlamış 4 yıl süren yer hizmetlerinin ardından 3 yılda hosteslik yapan Seda Güler, şu anda sunuculuk mesleği ile uğraşıyor.

BÜŞRA MALTA 3. GÜN YARIŞMACISI

Büşra Malta, Yemekteyiz'de haftanın 3. gün yarışmacısı olarak öne çıktı. 19 yaşında olan Büşra Malta, Lise eğitiminin ardından bir doğumhane'de 3 ay süren bir satj almış. Yemekteyiz yarışmasında genç yarışmacılara haksızlık yapıldığı için yarışmaya katılma kararı almış.

NEJDET YILDIRIM 4. GÜN YARIŞMACISI

Yemekteyiz'de 4. gün yarışmacısı olan Nejdet Yıldırım, Restoran yöneticiliği yapıyor. Aslen Amasya'lı olan Nejdet Bey 26 yıllık evli ve iki çocuk babası. Yemekteyiz'de el becerisi ile kendisini favori gören Nejdet Yıldırım, yarışmacılardan nasıl bir puan toplayacak?

HAKAN YAYIK 5. GÜN YARIŞMACISI

Hakan Yayık 5. gün yarışmacısı! Doğma büyüme İstanbul'lu olan Hakan Yayık esnaf olarak çalışıyor. Şimdiden kendisini haftanın birincisi olarak görecek kadar da özgüvene sahip olan Hakan Yayık, kendisini açıksözlü olarak tanımlıyor.